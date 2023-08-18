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金磚5國下周峰會 22國盼加入

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
金磚國家成立的「新開發銀行」行長羅塞芙（左二）七月廿六日在俄國聖彼得堡與俄羅斯總統普亭（左三）會面。普亭因遭國際刑事法院通緝，將遠距參加本屆金磚國家峰會。（歐新社）
金磚國家成立的「新開發銀行」行長羅塞芙（左二）七月廿六日在俄國聖彼得堡與俄羅斯總統普亭（左三）會面。普亭因遭國際刑事法院通緝，將遠距參加本屆金磚國家峰會。（歐新社）

金磚國家領導人將於廿二至廿四日在南非約翰尼斯堡舉行峰會，討論如何加強這個鬆散俱樂部的影響力，以便在世界事務挑戰西方國家的主導地位。數十個「全球南方」國家正等著加入，也讓既有的五個成員國對如何擴大規模產生分歧。

金磚國家由巴西俄羅斯、印度、中國大陸和南非組成，經濟規模占全球四分之一，但運作方式截然不同，且地理位置分散，聚在一起主因是對世界秩序抱持懷疑態度。金磚國家認為，現有世界秩序符合美國與其富國盟邦的利益，而這些富國提倡諸多他們自己經常不尊重的國際規範。

中國大陸國家主席習近平、巴西總統魯拉和印度總理莫迪將參加這次峰會。俄羅斯總統普亭因強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行，遭國際刑事法院發出逮捕令，南非是國際刑事法院成員有義務逮捕他，因此普亭改派外長拉夫洛夫與會，自己則以遠距形式參加。

此外，南非向全球南方國家發出了七十多份邀請，但曾表明希望參加的法國總統馬克宏並未獲邀，美國、英國等西方國家也未獲邀請。

儘管峰會召開在即，目前卻幾乎沒有議程相關細節浮上檯面，但擴大規模預期將排在優先事項。南非表示，大約四十個國家已正式或非正式表明有意加入，有廿二國正式提出申請，包括埃及、沙烏地阿拉伯跟阿根廷等國。

在金磚國家既有成員國中，正跟美國角力的大陸尋求擴大地緣政治影響力，主張金磚國家迅速擴大，俄羅斯則需要友邦以反制烏克蘭戰爭帶來的外交孤立，也熱衷於引進新成員國，作為莫斯科最重要非洲盟邦的南非也是如此。巴西卻對擴大規模有疑慮，擔心這個組織可能更加龐大難以運作，印度則觀望不表態。

巴西據報在十六日的籌備會議提案，討論制定新成員加入的明確標準，希望擬定接納新成員的條件，然後在峰會上提出，由各國領導人決定可以加入的國家。根據南非說法，各國對納入新成員的標準接近達成共識。

巴西總統特別顧問阿摩林指出，若是達成共識，巴西不會否決擴大金磚國家規模。如果候選國獲得批准，將於二○二四年俄羅斯喀山峰會正式加入。

南非 巴西 俄羅斯

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