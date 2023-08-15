美國鋼鐵 拒絕被併購

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

百年老店美國鋼鐵（U.S. Steel）拒絕同業Cleveland-Cliffs提出的收購之議，但也開啟美國鋼鐵業版圖重塑的可能性。

美國鋼鐵公司13日發布新聞稿說，在收到外部探詢收購旗下部分或全部業務之後，董事會決定啟動正式的策略評估程序。大約三個小時後，Cliffs便表示上月底已開出每股17.50美元現金加上1.023股Cliffs的股票的條件，總價碼超過70億美元。

Cliffs表示，此出價的隱含價值為每股35美元。美國鋼鐵股票上周五（11日）收在22.72美元，相當於溢價43%。據Cliffs表示，美國鋼鐵董事會13日已拒絕這個報價，認為「不合理」。

兩家公司最後若合併，美國大型鋼鐵製造商將從四家減少到三家，如此可強化Cliffs在主要鋼鐵消費市場的形勢，特別是家電和汽車業。Cliffs已是美國家電和汽車業供應量最大鋼鐵生產商。

美國鋼鐵成立於1901年，堪稱美國工業的代表，創辦人包括J.P.摩根、有美國鋼鐵大王之稱的卡內基等人，在20世紀工業化過程扮演了不可或缺的角色，為鐵路、汽車、摩天大樓等項目提供鋼材。雖然現在已非美國名列前茅的企業，但仍是鋼鐵業的主要參與者。

美國鋼鐵、Cliffs、Nucor和 Steel Dynamics是美國大部分鋼鐵生產的來源，但Cliffs和美國鋼鐵被視為成本較高的生產商。

美國 摩天大樓 摩根

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