全球貿易衰退 拖累經濟復甦

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

在各界還在討論全球經濟能否軟著陸之際，全球貿易即已率先陷入衰退，導致多國出口衰減，出口導向經濟體將拖累全球成長，不過好消息是台灣晶片出口降勢正在減緩。

彭博資訊報導，全世界最大出口國中國大陸7月出口劇減，減幅達2020年2月之最；第三大出口國德國7月出口額年減幅也是2021年初以來最大。印度6月出口額年比劇減22%，台灣出口連續11個月下滑，越南出口呈現14年來最長的衰減期，加拿大6月產品貿易呈現連續第二個月的逆差。

中國大陸出口下降，經濟遭遇的風險尤高。德國出口疲軟，工業生產已降到六個月來低點，經濟更難擺脫衰退。全球最大貨櫃輪業者馬士基航運公司預估，今年全球貨櫃流量可能比去年減少達4%，減幅甚於原先預估的2.5%。

主要貿易融資銀行滙豐銀行經濟學者達斯表示，利率及通膨居高，已衝擊實質所得，尤其是已開發國家，削弱產品需求。

全球第二大出口國美國6月出口額也比去年同期萎縮，但因國內需求穩健，經濟展望相對樂觀。其他一些國家的國內經濟動能也維持堅韌，例如印尼出口雖因原料價格重挫而銳減，但第2季經濟仍加速成長；印度因為投資增加，預料第2季成長將增強。

最新數據也顯示，全球貿易流向正在改變。墨西哥成為美國最大的產品進口來源，使加拿大及中國大陸退居第二、三位；中國大陸7月對美出口額劇減23.1%，對日、韓、台、歐、澳出口額都出現二位數降幅，但今年來對俄羅斯出口額卻劇增73%。中國大陸與歐盟的貿易流動益發失衡，因中國大陸對歐洲出口電動車激增。

牛津經濟學公司經濟團隊審慎表示，世界經濟「未來幾季看弱」，「基本預測仍是先進國家今年底或明年初將陷入負成長」。

相較下，今年來，以服務業為經濟主力的國家普遍呈現就業增加及所得成長。摩根大通（小摩）經濟學者報告指出，近月來全球經濟體系中，「製造業與服務兩大部門、以及地區之間的表現落差已擴大」。歐洲與中國大陸經濟疲軟的風險，可能擴大到美國及其他國家。

小摩預期，全球經濟若要回升，將須「回到產品生產周期」，如果全球景氣循環要轉為正向，中國大陸的轉變仍將擔任「帶動其他地區轉強的關鍵」。

美國

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