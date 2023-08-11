快訊

引究責爭議…許淑華爆仁愛鄉4日災情正嚴重 中央災變中心卻撤離

推人上前線當炮灰？烏軍反攻緩慢效應浮現 傷兵撂重話

美股盤前重點／7月PPI升幅超預期 受服務價格上漲推動

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
由於某些服務類別的價格上漲，美國7月PPI升幅比預期高。路透
由於某些服務類別的價格上漲，美國7月PPI升幅比預期高。路透

標普期指在上月PPI數據出爐後急挫，美股三大期指目前都遊走在平盤之下。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

受到服務價格上漲推動，美上月PPI高於預期

由於某些服務類別的價格上漲，美國7月PPI升幅比預期高。美國勞工統計局11日公布，7月PPI（最終需求）比去年同期增加0.8%，高於市場預期的0.7%；月增率則為0.3%，也比預期的0.2%高。

拜登稱中國由於面臨經濟困境而成爲一顆「定時炸彈」

美國總統拜登周四稱，中國由於其面臨的經濟挑戰而成爲一顆「定時炸彈」，並表示該國目前因爲增長乏力而陷入困境。「他們遇到了一些問題。這不是好事，因為壞人遇到問題就會做壞事，」拜登在猶他州的一次政治籌款活動上說。 

美國投資者擔心，拜登限制對華科技投資可能招致中國報復

儘管市場對總統拜登禁止美國對中國進行一些科技投資的舉措基本上不以為意，但美國投資者表示，他們擔心北京方面會進行報復或停止購買美國技術。拜登本周簽署了一項行政命令，禁止美國在計算機芯片等敏感技術領域對中國進行新的投資，並要求向政府報告其他科技領域的投資情況。

滬綜指收跌2%錄近八個月最大周跌幅，恆指收挫碧桂園探新低

中國股市滬綜指周五收盤重挫2%，本周則錄得近八個月最大單周跌幅，並幾乎吞噬了政治局會議以來的所有漲幅。香港股市收低，科網股和內房股領跌，房企碧桂園成為關注焦點。滬綜指收盤跌2.0%，至3,189.25點，本周挫3%，為近八個月最大單周跌幅。滬深300指數挫2.3%，本周跌3.4%。香港恆生指數收盤跌0.9%至19,075.19點，本周挫2.4%。恆生國企指數收低1.3%，本周跌2.9%。

美國 美股

延伸閱讀

FT：美國促接受印太經濟框架納反捕鯨條款 惹火日本暗示可能放棄支持

大陸經濟轉弱 …拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

拜登請求追加援助烏克蘭7636億元 考驗美國國會的跨黨派挺烏力道

美國被控「援烏克蘭的錢轉給台灣」 烏外長這麼說

相關新聞

美股盤前重點／7月PPI升幅超預期 受服務價格上漲推動

標普期指在上月PPI數據出爐後急挫，美股三大期指目前都遊走在平盤之下。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

都通膨害的！印度Subway不但沒了番茄 也不再免費提供「這東西」

繼暫停供應番茄後，印度的Subway三明治也將不再提供免費的起士片，改為提供免費的「起士風味醬」。這被分析師認為不只是口...

美對中科技新限令市場無感？專家：小心中國報復

美國總統拜登禁止美國在中國投資部分科技項目的行動，儘管大致未在金融市場引發反應；但美國投資人表示，他們仍對北京可能的報復...

美橙汁期貨價格創新高 產量因颶風衝擊和蟲害劇減

美國橙汁價格近期創下歷史新高，主因先前熱帶風暴來襲及蟲害爆發，造成佛羅里達州柳橙產量大幅減少

大陸經濟轉弱 …拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

兩年前，中國經濟崛起之勢銳不可當。數十年奇蹟似的成長，使這個窮國搖身變成經濟超級強國，新冠肺炎疫情爆發後積極的封鎖抗疫反...

影／本土產品難與「中國製造」競爭 巴基斯坦商家喊話政府出手

巴基斯坦本土製造的商品在價格與品質上越來越難與中國產品競爭。當地商家呼籲政府出台方案改變這一趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦