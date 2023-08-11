美股盤前重點／7月PPI升幅超預期 受服務價格上漲推動

標普期指在上月PPI數據出爐後急挫，美股三大期指目前都遊走在平盤之下。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

受到服務價格上漲推動，美上月PPI高於預期

由於某些服務類別的價格上漲，美國7月PPI升幅比預期高。美國勞工統計局11日公布，7月PPI（最終需求）比去年同期增加0.8%，高於市場預期的0.7%；月增率則為0.3%，也比預期的0.2%高。

拜登稱中國由於面臨經濟困境而成爲一顆「定時炸彈」

美國總統拜登周四稱，中國由於其面臨的經濟挑戰而成爲一顆「定時炸彈」，並表示該國目前因爲增長乏力而陷入困境。「他們遇到了一些問題。這不是好事，因為壞人遇到問題就會做壞事，」拜登在猶他州的一次政治籌款活動上說。

美國投資者擔心，拜登限制對華科技投資可能招致中國報復

儘管市場對總統拜登禁止美國對中國進行一些科技投資的舉措基本上不以為意，但美國投資者表示，他們擔心北京方面會進行報復或停止購買美國技術。拜登本周簽署了一項行政命令，禁止美國在計算機芯片等敏感技術領域對中國進行新的投資，並要求向政府報告其他科技領域的投資情況。

滬綜指收跌2%錄近八個月最大周跌幅，恆指收挫碧桂園探新低

中國股市滬綜指周五收盤重挫2%，本周則錄得近八個月最大單周跌幅，並幾乎吞噬了政治局會議以來的所有漲幅。香港股市收低，科網股和內房股領跌，房企碧桂園成為關注焦點。滬綜指收盤跌2.0%，至3,189.25點，本周挫3%，為近八個月最大單周跌幅。滬深300指數挫2.3%，本周跌3.4%。香港恆生指數收盤跌0.9%至19,075.19點，本周挫2.4%。恆生國企指數收低1.3%，本周跌2.9%。