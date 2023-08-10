美限制投資高科技陸企

白宮最快在美東時間9日下午宣布禁止部分美國資金投資中國大陸敏感科技的計畫細節，並要求進行其他類別投資時，也必須通報美國政府。這是限制中國大陸取得敏感技術的其中一環，主要針對營收至少一半來自量子運算、人工智慧（AI）與特定的超先進半導體的大陸企業，預計受衝擊最大的會是處於早期階段的大陸新創企業。

知情人士透露，拜登政府的行政命令，將禁止投資以軍方為終端用戶的AI技術，投資其它AI活動則須報備。部分量子運算活動料將被列入禁投範圍，例如金鑰加密和感應，以及特定的超先進半導體。

知情人士還透露，行政命令大概一年才生效，這是因為還需要業界反饋和制訂規定的時間。因為不會追溯既往，所以這段期間的投資不會受限。

此令也將設置營收條款，意味受限投令衝擊最大的會是處於初期階段的大陸新創事業。美國此舉是有意為之：拜登政府希望確保美國投資人不去協助陸企研發科技。由於大陸民營新創事業的營收管道難以驗證，所以為了謹慎起見，美國投資人自我設限可能比政府要求的嚴格。

對於美國私募股權基金和創投公司而言，阿里巴巴和騰訊等擁有AI業務、但多數營收來自其他業務的大型中國大陸企業，將不會受美國禁投令影響，美國投資者仍可投資這幾家知名企業。

該措施將是美國在與大陸的經濟衝突中，為遏制金融流動而採取的首批重要措施之一。這可能為未來幾年兩國之間的更多投資限制鋪路。

另外根據美國商務部8日公布的報告，由於美中外交與地緣政治關係緊張，美國企業今年上半年自中國大陸進口的商品減少25%，業者紛紛透過供應鏈多元化，以降低風險。