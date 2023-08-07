本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（4日）下跌，蘋果公司因財報不佳，股價大跌4.8％，市值跌破3兆美元大關。美股本周走勢可能將取決於最新通膨數據能否保持溫和，美國公債殖利率若受牽動，也將影響美股。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股後市 看通膨、公債殖利率臉色

標普500指數4日開高走低，收盤跌0.5%，那斯達克跌0.4%，這兩大指數連續四日下跌，是5月初來最長頹勢。道瓊工業指數也下跌0.4%。一周下來，道瓊跌1.1%，那斯達克和標普500各跌2.9%和2.3%。

費城半導體指數上周五跌0.2%，周線跌近4%；台積電ADR漲1.2%，但周線仍跌4.7%，較台北交易股票溢價10.4%。台積電最大客戶蘋果上周五股價大跌4.8%，因營收連續三季下滑，為2016年來最久頹勢。沒有蘋果和微軟在內科技巨人的財報利多加持，美股形同少了一個可推升的支柱。

惠譽上周調降美國信用評等導致美債價格下跌，美國10年期公債殖利率已漲至4.06%，逼近10多年來最高水準。對利率預期反應更敏感的2年期債券殖利率跌至4.791%。

法盛投資管理首席投資組合分析師雅納西維奇指出：「美股經歷大漲之後，總經數據任何變化，都可能成為投資人獲利了結理由。」

美企Q3獲利展望好轉

美國企業財報季接近尾聲，儘管挑戰猶存，但對多數公司來說，隨著重創利潤的通膨壓力放緩，獲利低谷可能已經過去，有望在第3季恢復獲利成長，科技業者表現更可能大幅改善。

彭博資訊報導，標普500指數逾八成個股已公布上季財報，獲利預料將連續三季下滑，每股盈餘減少7%。但好消息是盈餘展望好轉。數據顯示，若不計能源業，標普500成分企業獲利預料將在本季重返成長。

Fed官員鷹鴿各表

聯準會（Fed）理事鮑曼警告，可能需要進一步升息，以完全恢復物價穩定，使通膨邁向聯邦公開市場操作委員會（FOMC） 2%的目標路，」，與其他主張觀望的Fed官員形成對比。

波斯提克和古斯比在上周五就業數據公布後表示，勞動市場變得更加平衡，因此聯邦公開市場委員會（FOMC）可以採取耐心等待的態度。

大宗商品價格蠢動

烏克蘭以無人艇攻擊克赤海峽上一艘認定為補給部隊的俄羅斯油輪，無人傷亡。烏國5日發出警告，包括大宗商品中心在內的六個俄國港口，現位於戰爭危險區域內。由於俄羅斯大部分穀物和高達20％的石油都經由黑海運輸，隨之可能會出現較高的保險和航運成本，帶給歐洲和全球市場額外風險。

同時，沙烏地阿拉伯宣布調高9月分幾乎所有對亞洲及歐洲的官訂售油價格（OSP），主因供給受限且需求增加，使全球油市吃緊。石油輸出國組織和盟國（OPEC+）持續減產，已拉抬布蘭特油價漲破每桶86美元，且可能持續上衝。

美將加緊鉗制大陸發展半導體

路透和日經新聞分別引述多位知情人士的說法報導，，美國總統拜登政府預料最快本周就會發布行政命令，限制美國企業赴中國大陸進行關鍵高科技領域的投資，包括人工智慧（AI）、半導體和量子運算等產業。

另外，南韓媒體韓國時報引述華府知情人士的話報導，鑒於中國大陸正積極搶攻成熟製程晶片，而這類晶片的用途又非常廣泛，美國正考慮施壓三星電子、SK海力士等南韓晶片業者，避免在中國大陸擴大生產成熟製程晶片。