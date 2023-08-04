美股盤前重點／亞馬遜漲近9%蘋果跌逾2% 7月非農就業新增18.7萬人

美股期指4日小幅上漲，亞馬遜盤前大漲近9%、蘋果則迭逾2%。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

非農就業報告

美國勞工統計局4日公布，7月非農就業人口新增18.7萬人，低於市場預期的20萬人，略高於6月（修正後）的18.5萬人，失業率則降至3.5%，平均時薪較前月增加0.4%。

亞馬遜電商銷售點火、雲端帶勁

亞馬遜上季財報、本季營收展望都優於市場預期，主要是加快貨物配送帶動電商業務好轉、近期雲端運算的不利因素也開始消退。亞馬遜盤前大漲近9%，市值有望激增1,000億美元。

蘋果面臨市值3兆美元保衛戰

蘋果公司（Apple）上季營收和獲利均優於華爾街預期，主要是服務業務的銷售較一年前成長8%所致，但營收連續第三季下滑，儘管減幅略微縮小，但財務長梅斯特里認為，本季業績會與上季差不多，意味著本季仍會衰退。蘋果盤前跌逾2%，市值可能跌破3兆美元。

共和黨議員敦促拜登對美國在華投資實施廣泛限制

美國眾議院中國問題專門委員會負責人、共和黨眾議員Mike Gallagher敦促美國總統拜登，對美國在中國的投資、尤其是可能損害美國國家安全的關鍵領域的投資，採取廣泛限制措施。他希望拜登政府「將流向中國的民間和公共市場投資都納入新限制措施的範圍」。消息人士告訴路透，拜登很可能在未來幾周內通過新的對華投資限制。

OPEC+產量政策不變，油價可望迎來第六周連漲

OPEC+主要產油國於4日召開部長級的線上會議。隨著沙烏地阿拉伯決定將每日減產100萬桶原油的措施延到9月，據悉OPEC+成員國在會上建議維持既有的供應政策不變。國際油價可望迎來連續第六周收漲。