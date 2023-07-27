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高溫影響班機運作 航空公司難題

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
氣候變暖，對飛機起降造成了影響。(Photo by Tomás Del Coro on Flickr used under Creative Commons license)
氣候變暖，對飛機起降造成了影響。(Photo by Tomás Del Coro on Flickr used under Creative Commons license)

氣候變遷，讓航空業被打亂。美國多家航空公司日前因為狂風暴雨以及極高溫造成班機起降取消或延誤，讓業者感嘆不穩定氣候帶來的威脅。如今業者除了思考因應對策外，也透過移動式電源系統等方法，將損失降到最低。

雷雨、高溫影響班機

據《科學人》報導，聯合航空執行長寇比表示，今年7月初發生一連串雷雨，癱瘓東岸機場交通並造成班機取消，讓公司今年業務表現大受影響。美國航空執行長伊桑則表示，為了解決高溫帶來的問題，該公司曾出動移動式電源系統來保持飛機涼爽及確保地勤人員安全。

達美航空則表示，公司一架飛機在賭城機場炎熱的地上候機長達3小時，事後也造成延誤。

對此，產業觀察家與研究人員認為，各家航空公司的遭遇凸顯出航空業已被迫必須適應全球暖化下更極端的天氣。國際民用航空組織(ICAO)在2020年指出，氣候變遷將影響全球整個航空系統，包括海平面上升會威脅沿海機場營運，更強烈的風暴會影響航班時刻或破壞機場等硬體設施。

積極合作減緩衝擊

哥倫比亞大學在2017年報告中指出，頻繁出現的熱浪會讓航空公司減少載客量，因為在更炎熱、空氣更稀薄的條件下，飛機起飛會更為困難，在部分地區，當出現極端高溫時，飛機更因此必須減少1至3成載重才能順利起飛。

美國運輸部發言人阿恩特表示，「百年一遇的極端天氣事件屢次發生，毫無疑問是氣候變遷起了推波助瀾的作用。」

對此，聯合航空歷經今年夏天的風暴事件後開始與美國聯邦航空管理局密切合作，成功度過本月第二次風暴，取消的航班數量大幅減少。

暖化造成亂流增加

據《紐西蘭先驅報》報導，ICAO與英國雷丁大學發表的研究也指出，氣候變遷確實已對航空運輸帶來影響，研究人員威廉斯教授表示，「由東往西的大西洋航班平均飛行時間現在更久，過去30年出現嚴重且導致傷害的亂流現象也有所增加。」

反應速度應該加快

儘管航空公司已了解到更炎熱的氣候對飛行造成的影響，但寇比認為業界的回應的速度仍然太慢。

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美國航空 風暴 高溫

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