美顧問集團大陸業務銳減

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，中國大陸國安單位突襲美國顧問業者的營業據點，嚇跑內地客戶，加上外國投資人退出中國大陸業務，正使貝恩公司（Bain）、麥肯錫（McKinsey）及波士頓顧問集團（BCG）的中國大陸業務銳減。

FT指出，貝恩公司已通知新招員工最晚到2025年再到班，麥肯錫幾乎沒有收費項可做，很難取得新案，員工表示「感覺這艘船正在下沈」，波士頓集團上半年未能達到內部營收目標，波士頓集團主管正召開會議研商下半年如何翻盤。

美國三大顧問公司內部的資深顧問表示，跨國業務原本是主要的需求來源，而現在由於外資卻步，加上中國大陸向內轉，使業務量減少。貝恩受影響最重。今年稍早時貝恩給了中國大陸員工六個月的減薪假期，最近又將新召員工到班日延後到2025年。

北京當局4月將「反間諜法」的適用範圍從涉及國家機密及情報，擴大到任何「與國家安全與利益有關的文件、數據、材料或項目」，且美中緊張升高，使顧問公司陷入困境。中國大陸國安單位4月突襲貝恩在中國大陸的總部，沒收設備，並審問員工之前的顧問計畫內容，包括一項南韓企業與半導體有關的計畫案。

一些中國大陸客戶現在不願跟貝恩來往。蒙牛集團5月委託貝恩調查全球的競爭者，以及一項品牌建立計畫，但最近已取消。一些私募集團以往常請貝恩對購併目標提供意見，而現在也紛紛打消大陸對中國的投資。

顧問公司主管指出，客戶表示不能再與美國顧問公司合作；一些國營集團要求透過第三方提供顧問服務，其他客戶則詢問顧問公司把他們的數據儲存在何處。

客戶 美國

延伸閱讀

卡脖子又少一件 大陸核磁共振儀器國產化

經歷3年疫情！大陸重啟新加坡、汶萊15天免簽入境

葉倫將與中國女經濟學者午餐會 美中兩性從政迥異

NBA／仿效金塊成功案例 灰熊五年頂薪綁住貝恩建立爭冠核心

相關新聞

美韓晶片業上季財報不妙

英特爾、恩智浦半導體（NXP）、德州儀器、SK海力士及三星電子等晶片製造商本周都將發布上季財報。產業專家普遍認為，人工智...

極端高溫重塑經濟活動

隨著全球熱浪將更頻繁發生、威力也更強大，未來極端高溫可能會成為新常態，英國金融時報（FT）形容世界進入「極端高溫時代」，...

「芭本海默」狂潮 引爆電影票房

影迷今年最熱切期待的兩部電影「芭比」和「奧本海默」均在21日上檔，網路上掀起「芭本海默」（Barbenheimer）的迷...

馬斯克要換推特藍鳥標誌

美國社群媒體推特（Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）23日拋出震撼彈，宣布最快24日將換掉該平台多年來招牌...

金融市場備戰超級央行周

全球金融市場本周同時遭遇「超級央行周」與「超級財報周」美、歐、日央行本周都將召開決策會議，美歐預料將再升息1碼，日本估按...

芭比設計師曾研發飛彈

最近上映的兩部好萊塢暑期大片「芭比」和「奧本海默」，意外因為一個人而串起關聯：芭比設計師萊恩（Jack Ryan）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦