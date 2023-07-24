美顧問集團大陸業務銳減

英國金融時報（FT）報導，中國大陸國安單位突襲美國顧問業者的營業據點，嚇跑內地客戶，加上外國投資人退出中國大陸業務，正使貝恩公司（Bain）、麥肯錫（McKinsey）及波士頓顧問集團（BCG）的中國大陸業務銳減。

FT指出，貝恩公司已通知新招員工最晚到2025年再到班，麥肯錫幾乎沒有收費項可做，很難取得新案，員工表示「感覺這艘船正在下沈」，波士頓集團上半年未能達到內部營收目標，波士頓集團主管正召開會議研商下半年如何翻盤。

美國三大顧問公司內部的資深顧問表示，跨國業務原本是主要的需求來源，而現在由於外資卻步，加上中國大陸向內轉，使業務量減少。貝恩受影響最重。今年稍早時貝恩給了中國大陸員工六個月的減薪假期，最近又將新召員工到班日延後到2025年。

北京當局4月將「反間諜法」的適用範圍從涉及國家機密及情報，擴大到任何「與國家安全與利益有關的文件、數據、材料或項目」，且美中緊張升高，使顧問公司陷入困境。中國大陸國安單位4月突襲貝恩在中國大陸的總部，沒收設備，並審問員工之前的顧問計畫內容，包括一項南韓企業與半導體有關的計畫案。

一些中國大陸客戶現在不願跟貝恩來往。蒙牛集團5月委託貝恩調查全球的競爭者，以及一項品牌建立計畫，但最近已取消。一些私募集團以往常請貝恩對購併目標提供意見，而現在也紛紛打消大陸對中國的投資。

顧問公司主管指出，客戶表示不能再與美國顧問公司合作；一些國營集團要求透過第三方提供顧問服務，其他客戶則詢問顧問公司把他們的數據儲存在何處。