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SpaceX比特斯拉值錢？如果用「這指標」衡量股價更貴

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克的太空事業SpaceX，傳出今年營收可達80億美元。 美聯社
馬斯克的太空事業SpaceX，傳出今年營收可達80億美元。 美聯社

美國財經周刊巴隆報導，以一項衡量標準，馬斯克的太空公司SpaceX股票價值，現在比他的電動車事業特斯拉（Tesla）還高了。

The Information周一報導，SpaceX今年可望創造80億美元營收，SpaceX對此未予置評。

SpaceX的營收有兩大類，一是星鏈（Starlink）的Wi-Fi服務，二是太空發射服務。如果到今年底，Starlink能有大約200萬訂戶的話，這項營收可接近30億美元。發射業務方面，今年估計排了80次至90次的火箭發射，當中扣除屬於Starlink的發射，約有40次是為第三方客戶服務。以每次發射收費約1.25億美元計算，40次可有50億美元營收。

如果這些估計數字合理的話，SpaceX現在基於2023年營收的股價營收比約是19倍，比絕大多數的那斯達克100指數成分股都高，除了輝達（NVIDIA）的27倍和Trade Desk的23倍之外。

電動車新創公司Lucid以2023年營收估計值計算的股價營收比是17倍，馬斯克的特斯拉則只有9倍。

巴隆指出，難以判斷SpaceX是不是估值過高，股價營收比只是投資人可以拿來評價高成長股的方法之一。股價營收比有助比較，尤其在新創公司獲利變化快速時，只由獲利來估價有時很難。

以2023年的預估營收額計算，那斯達克100指數企業的股價營收比中位數是5.5倍左右。

然而，獲利還是最終極要緊的事。那斯達克100成分股的中長期獲利成長率一年平均約是13%，淨利潤率的中位數為15%。基於這些數值，那斯達克100成分股的本益比大約37倍，一年獲利成長率在13%上下。

一檔股票太貴或太便宜，是由股票市場決定。本益成長比（PEG）是另一種工具，用來判定股票的成長價值。基於13%獲利成長率、37倍本益比，那斯達克100的PEG約是3倍，標普500大約是2倍。

標普500的PEG比較低，是因為成分股的獲利成長比較慢，標普500企業的獲利成長在可見未來的平均年成長率為9%。

周一傳出的消息還說，SpaceX 2023年的營業利益預估會有30億美元，假設被正常課稅，而且債務很少的話，SpaceX的淨利或許達23億美元。如此一來，SpaceX的本益比就是67倍，特斯拉股票本益比為85倍。

如果SpaceX今年真有30億美元營業利益，營收80億美元，那麼營業利益率估為38%，表現將十分優異。那斯達克100企業的營業利益率中位數為20%；年度營業額60億至100億美元的羅素3000企業是10%。

巴隆說，這些數字很有趣，無論投資人就有限的資料從哪個角度分析，SpaceX都是家令人欽佩的公司。

SpaceX 成長率 成分股

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