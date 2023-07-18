為瑞信投資人求償 瑞士投資人協會SASV提告

一個瑞士投資人協會正計劃提起訴訟，為瑞士信貸（Credit Suisse）的前股東求償，這是瑞信被瑞銀收購後的最新法律訴訟。

路透報導，該組織在聲明中說：「基於大量的探詢，瑞士投資人保護協會（SASV）已決定根據《合併法》第105條協調提起一項訴訟」；「目的是為瑞信股東拿到相當於合併協議議定股價與法院決定股價之間差價的現金補償。」瑞銀拒絕置評。

根據最後敲定的協議，瑞信股東可用22.48股換取瑞銀1股，使這家陷入困境的銀行估值為30億瑞郎（約34.9億美元）。相形之下，在今年3月收購交易宣布之前的最後一個交易日，瑞信的市值約為70億瑞郎。

SASV表示，股東須在8月4日前聯繫該團體，以加入這樁訴訟。因為根據瑞士合併法，這樁訴訟必須在8月14日之前向法院提起。

瑞士法律新創公司LegalPass上月發起的另一項集體訴訟，尋求瑞信股東在這樁併購交易中拿到更高的報酬。

瑞信額外第一類資本（AT1）債券的持有人，也提起數百項訴訟以求償，因為這些債券的價值全部被減記為零。

一群瑞信AT1債券持有人也提起集體訴訟，控告包括三名前任執行長在內的瑞信前主管，應對該銀行的倒閉負責。