特斯拉擬擴建柏林廠 將成為德國最大汽車生產重鎮

特斯拉（Tesla）計劃將位於柏林附近的工廠規模擴大一倍，使每年電動車產量達到100萬輛，這座工廠也將成為德國最大的汽車生產設施。

最近幾天提交給當地官員的文件顯示，特斯拉已申請目前位於德東勃蘭登堡邦格林海德鎮工廠的擴建許可，目的在於提高電動車和電池的產能。

據華爾街日報報導，特斯拉已獲得工廠改建的臨時許可，但全面核准尚待環評，而環評也將取決於當地居民的意見。當地官方將從本周開始在網上公布特斯拉的申請，當地居民有機會提出反對意見，可能在10月舉行公聽會來討論相關問題。

特斯拉在當地建廠時，就曾因為環保團體就工廠對當地森林和野生動物的潛在影響以及工廠用水量等起過爭執，因而延緩了建廠進度。新的申請也可能面臨同樣的阻力。

針對環團的顧慮，特斯拉一位發言人表示，擴建不需要從當地獲取額外的淡水，因為工廠本身擁有廢水回收設施，可以為增加的產量提供額外的水源。

這位發言人強調，擬議的擴建將使工廠員工人數從目前的10,000多人增加到約22,500人。

特斯拉去年初開始在位於柏林郊區的這座工廠生產Model Y。根據消費者研究機構Jato Dynamics統計，這款廣受歡迎的純電動SUV是歐洲第1季最暢銷的車款。今年3月，特斯拉推文說，這座工廠的日產量已達到5,000輛。

據Jato統計，特斯拉整體銷量與德國大型汽車品牌相比，仍相形見絀，但特斯拉的Model Y和Model 3是第1季歐洲最暢銷的純電動汽車，遠超過福斯的ID.3和ID.4。