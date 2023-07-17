Threads平台 不實資訊猖獗

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

臉書母公司Meta推出的「類」推特應用程式Threads，上線還不到兩周，下載量已迅速突破1億人次，但研究顯示，Threads平台上的不實資訊和仇恨言論也愈來愈猖獗。

非營利研究機構Media Matters的最新研究指出，Threads已顯然成為寬鬆內容審核政策的受害者，持續流入與2020年美國總統大選、新冠疫情與疫苗、及性別肯認（gender-affirming）照護相關的不實資訊。

Media Matters表示，Meta推出Threads時，並未加裝臉書和Instagram都被配、用來防止假訊息擴散的事實查核程式，似乎放棄了治理Threads的仇恨言論。

該機構研究主任哥加堤表示：「大量極端份子湧入Threads發聲，他們當中有些人，在推特上鼓吹不滿的推特用戶跳槽到Threads。」

這些湧入Threads的極端份子包括納粹支持者、反同性戀極端主義者和白人至上主義者等，立刻讓該平台的內容查核能力受到考驗。哥加堤說，「Meta似乎已放棄假裝有在執行Instagram的仇恨言論政策」。

Threads Instagram 核能

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