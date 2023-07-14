克魯曼：美經濟「軟著陸」在望 但最後一哩有3路障

美國6月消費者物價指數（CPI）報告捎來大好消息，通膨降溫幅度甚至超越樂觀者期待。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，這顯示美國「軟著陸」在望，也就是通膨降回令人接受的水準，同時不致造成失業人數大增。

克魯曼13日在紐約時報專欄撰文說，美國此刻尚未達到「軟著陸」，接下來仍可能出差錯；但令人欣喜的是，不久之前這種展望還看似癡人說夢，如今看來實現的可能性已高於希望落空。

基礎通膨快速下滑 同時失業率未增

何以見得？先來檢視6月CPI報告的兩套數據：過去一年來的整體通膨，以及剔除食物與能源價格的「核心」通膨。

整體通膨大致受波動大的價格驅動，但這些價格擺盪顯然是暫時性的：過去一年來能源價格大跌16.5%，這種跌勢不會重來一遍。

另一方面，核心通膨有很大比率受官方住房價格牽動，但官方住房價格至少落後市場價格一年以上。所以，今日的核心通膨數據並非反映經濟現況，至今反映的仍是2021~2022租金飆升的情況，當時疫情延燒導致遠距工作盛行、助長租屋需求。

基於這兩項數據受到扭曲、未能忠實反映現況，認真的分析師不太重視。經濟學家現在檢視的，是「超核心」通膨，例如克魯曼本人就偏好剔除食物、能源、二手車和住宿項目的「超核心」指標。其他人另有不同的選擇，但大致而言，這些「超核心」指標都訴說相同的故事：基礎通膨正快速下滑，即使失業率仍持平在一年前的水準。

舉例來說，克魯曼偏好的「超核心」通膨過去一年來攀升3.5%，過去六個月折合年率為2.7%，過去三個月甚至只有1.1%！當然，連克魯曼本人也認為，三個月的數據不可信，或許是受統計上的雜訊干擾；但六個月的數字已比一年前的6.8%陡降，現在距離Fed的2%目標已相去不遠。而且，這些通膨數據下滑的同時，失業率並未升高。

通膨為何能迅速趨緩？一部分解答或許是，疫情相關干擾推升物價的效應消退。而且，在經濟火熱時祭出引導經濟降溫的政策，像是Fed的一連串升息，在壓抑通膨的同時，對就業的負面影響也許不大。

不過，仍有三件事可能出差錯。

一，6月通膨數據可能是誤導人的假動作；雜訊可能使情況乍看下顯得比實際情況好，或未來數據修正時，可能使原先公布的一些好消息變成空歡喜一場。克魯曼認為應該不至於此，但近幾年追蹤通膨數據的人無時不刻都擔心那種可能性。

二，目前基礎通膨指標多半仍大幅超越Fed的目標（儘管以克魯曼偏好的指標來看，超標幅度不大），一些經濟學家警告，通膨率要從4%壓到2%，比從9%降到4%困難多了。對此，克魯曼表示，關於抗通膨這「最後一哩路」坎坷難行的警告傳聞多時，而目前為止，基礎通膨還是繼續下滑。更何況，假如通膨要一路降到2%果真難如登天，擔心又有何用？

三，美國仍可能遭遇一波衰退，即使控制通膨不需要靠衰退來壓制。目前為止，美國經濟在面對利率節節升高的壓力下，仍展現出奇強大的韌性；然而，貨幣政策從實施到見效通常隔了一段時間，所以未來滑向衰退的可能性仍是有的。

結論

美國經濟「軟著陸」已在望，但目前尚未觸及跑道，還不能保證能順利平穩著陸。只是目前看來，「軟著陸」已在伸手可及之處。

若是日後果真達成「軟著陸」，克魯曼認為，屆時理應為這幾年的經濟政策平反。這段時期拜登政府和Fed飽受嚴厲批評，被指責起初渾然不覺龐大聯邦支出將助長通膨的風險，還持續把利率維持在低點，給通膨火上加油。但拜登政府和Fed合力催生現代史上罕見的一波快速復甦，促成了一波強勁的工作創造，不僅力挽疫情衰退期間就業大幅流失的狂瀾，還可能造就了一世代以來最強的就業市場。

在2021~2022期間爆發的這陣通膨令人猝不及防，但若事後證明是暫時性的震撼，並且在未釀成重大苦難的情況下終結，在全盤考量各項因素後，很難不做出一個結論：近年來的經濟政策棒極了。