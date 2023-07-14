印媒：鴻海與台積電、日商TMH洽談 在印設晶片廠

印度《經濟時報》報導，鴻海（2317）正與台積電（2330）和日本TMH集團洽談在印度興建半導體廠的技術和合資合作事宜。

消息人士向經濟時報透露，本周稍早終止與印度Vedanta集團合作的鴻海，已與台積電和TMH商議了一段時間，可能很快敲定生產先進和傳統晶片的合作細節。TMH提供半導體製造解決方案，也為客戶提供製造設備的維護管理。鴻海、台積電和TMH均未回應置評。

根據報導，鴻海與Vedanta成立合資事業時，也曾與歐洲的意法半導體（(STMicroelectronics）和美國的格芯（GlobalFoundries）談合作，因為印度當局要求欠缺半導體製造經驗的鴻海和Vedanta引進技術合作夥伴。一位印度官員表示，意法半導體和格芯仍可能與鴻海合作。

為了吸引源於印度半導體計畫（India Semiconductor Mission）的投資項目，印度政府打算加碼補助15-25%，新設半導體廠的成本可能高達四分之三能獲得補助。補助條件的要求之一是與半導體製造技術提供商建立合作夥伴關係。