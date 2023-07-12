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繼年底退出台灣後 迪士尼再傳擬出售印度事業
迪士尼據傳正在為其印度數位和電視事業尋找出售對象，或合資公司夥伴。上月傳出，迪士尼集團旗下11個頻道年底將退出台灣。
路透引述知情人士報導，這個構想目前還在「極為初期階段」，迪士尼目前尚未接觸任何潛在買家或合資夥伴，也還不清楚這件事情如何發展。
消息人士說：「內部已開始就這件事情的合理作法進行討論。」該名人士並補充，這些討論是由迪士尼美國總部的主管負責主導。
華爾街日報最先報導有關迪士尼印度事業的消息，並表示該公司已至少和一家銀行討論過協助印度事業成長的方式，並向銀行透露了一部分這方面的成本。
由於亞洲首富安巴尼的信實集團（Reliance Industries）旗下串流平台JioCinema崛起，迪士尼在印度市場的壓力與日俱增。
安巴尼透過提供免費觀賞印度板球超級聯賽（IPL）轉播，來行銷他旗下的串流平台，先前IPL的數位轉播權是屬於迪士尼。
據研究機構CLSA估計，在迪士尼失去IPL的數位轉播權後，Disney+ Hotstar在印度的訂閱戶已減少近500萬人。
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