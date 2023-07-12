艾司摩爾放緩聘僱步調

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

全球最大半導體顯影設備廠艾司摩爾（ASML）去年大舉增聘1萬名員工後，今年將放緩聘僱步調，以因應晶片景氣短期可能下滑，公司坦言，「目前不確定（景氣）何時能預期復甦」。

艾司摩爾生產的深紫外光（DUV）與極紫外光（EUV）顯影機台是晶圓製造不可或缺的生產設備，DUV用於成熟製程，EUV則用於先進製程。法人解讀，艾司摩爾對晶片業短線景氣走勢有疑慮而放緩招募人力，透露當下半導體市場庫存調整狀況仍不佳，台積電、聯電等主要晶圓製造業者仍有壓。

彭博資訊報導，艾司摩爾發言人莫斯（Monique Mols）11日在電子郵件聲明中表示：「半導體產業長期成長展望強勁，但短期內將經歷景氣下滑」，「目前不確定（景氣）何時能預期復甦」。

艾司摩爾因為自家先進的微影設備需求強勁，去年員工總數擴增至4萬人，現在希望把重心放在管理去年大幅成長的員工人數，並且花些時間讓工程師等專業人員熟悉業務。艾司摩爾目前不考慮完全凍結聘僱。

莫斯表示，艾司摩爾今年營收預料將成長逾25%，「我們的聘僱行動已帶來足夠員工人數，可支撐這樣的成長情勢」。

目前晶片設備業者正面臨一些晶片些客戶的訂單減緩，原因是央行升息與通膨高升削弱消費者信心。艾司摩爾今年初警告，來自不同終端市場領域的需求出現「好壞參半的訊號」。

ASML目前未出貨訂單額為389億歐元（429億美元），但第1季訂單金額比一年前下滑46%至37.5億歐元。

摩爾 景氣 晶片

延伸閱讀

全球半導體大廠在南韓徵才 大學生培訓課程錄取率1/80

美國、荷蘭揮「組合拳」阻DUV機台銷中國 京批科技封鎖

談台積電張忠謀 童子賢：半導體是台灣奇蹟及台灣之光

保護珍貴技術防中國取得 歐盟料將公布措施

相關新聞

Fed官員：貨幣緊縮近尾聲 年底前須再升息兩次

聯準會（Fed）數位官員10日異口同聲表示，可能需要進一步提高利率，以壓低依然過高的通膨，但目前的貨幣政策緊縮周期，已經...

微軟啟動第二波裁員

科技巨擘微軟（Microsoft）今年1月已宣布將裁員1萬人，11日又證實，還要再裁掉更多員工，巴隆周刊（Barron'...

艾司摩爾放緩聘僱步調

全球最大半導體顯影設備廠艾司摩爾（ASML）去年大舉增聘1萬名員工後，今年將放緩聘僱步調，以因應晶片業景氣短期可能下滑，...

市場預期 聯準會月底將升息

聯準會（Ｆｅｄ）幾位官員十日表示，可能需要進一步提高利率，以壓低依然過高的通膨，但目前的貨幣政策緊縮周期已經愈來愈接近尾...

企業稅協議 各國拚達共識

全球130多國代表本周在經濟合作發展組織（OECD）的巴黎總部開會，希望能克服各方對執行架構的歧見，挽救具指標意義的全球...

東南亞鐵路網加速擴張

日經新聞的分析顯示，在紓解交通壅塞和減少汽車碳排兩大需求推動下，東南亞地區的大都會鐵路網絡到明年底前有望擴大20%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦