CNBC：美銀行業格局正面臨巨變 恐爆新一波併購潮

CNBC引述消息人士報導，升息、商用不動產的損失，以及加強監管審查等逆風，為美國中型銀行帶來壓力，恐將引發新一波併購潮。惠譽分析師伍爾夫預測，未來十年美國可能會有一半銀行被競爭對手吞併。

在4月底的那個周末，全美最大銀行摩根大通（小摩）接管了陷入困境的地區銀行第一共和（First Republic），此舉象徵著一波問題的結束，同時也是另一波問題的開始，但即使政府接管倒閉的中型銀行已塵埃落定，但引發3月地區銀行業危機的力量仍在。

利率上升將加劇銀行持有證券的損失，並促使存款戶從帳戶中提出現金，進而擠壓這些公司賺錢的主要方式。銀行已開始遭受商業房地產和其他貸款的損失，將進一步壓縮其獲利。在矽谷銀行（SVB）倒閉暴露監管失誤後，監管機構將把目光轉向中型機構。

未來即將發生的事，可能是2008年金融危機以來美國銀行業格局最重大的轉變。接受CNBC採訪的十多位主管、顧問和投資銀行家說，未來幾年美國4,672家銀行中的許多銀行，將被迫投入更大銀行的懷抱。銀行業主管表示，規模較小的銀行將會出現大規模併購潮，因為它們需要擴大規模。

在2008年全球金融危機之後，各國監管機關加強對大銀行的審查，包括資產2,500億美元或以上的機構須接受年度壓力測試及其他嚴格規定，且其資產負債表上須保留吸收損失的資本。

與此同時，非大型銀行被認為較安全，受到的聯邦監管也較少。2008年之後的幾年裡，地區銀行和小型銀行的股價往往高於大型銀行，不過，儘管不像大型銀行那麼複雜，但中小型銀行的風險卻不見得較低。矽谷銀行在3月突然倒閉所引爆的一波銀行動盪，就是最好證明。

在聯準會連續十次升息後，存款戶紛紛轉移資金，以尋求更高的收益率或更安全的避風港。現在，大到不能倒的銀行在政府隱性支持下，被視為最安全的資金存放處。大型銀行股的表現優於地區銀行股。小摩股價今年漲了7.6%，而KBW地區銀行指數則跌了20%以上。隨著地區銀行即將公布第2季業績，業者的壓力是顯而易見，Zions 和KeyCorp等銀行已經發出營收下滑的警告。