鎵價周漲27% 買家搶囤貨

隨著中國大陸宣布自8月起管制半導體材料鎵、鍺的出口，鎵價格過去一周來大漲27%；鍺受到影響較小，價格周線只漲1.9%。專家說，管制措施對邏輯晶片的製造影響有限，但會干擾光纖、射頻、感測與太陽能應用領域。

彭博資訊報導，鎵價格過去一周來大漲27%，7日報價為每公斤326美元，較一周前上漲43美元。北京宣布管制後，買家開始採取行動，搶在出口限制令下個月生效前先鎖定供應。同樣將受管制的鍺，價格周線上漲1.9%。

北京上周一宣布管制鎵、鍺出口，此舉被視為大陸報復歐美對中國半導體產業貿易設限；美國和歐洲仍在採取更廣泛的措施，來削弱中國大陸在關鍵原物料供應鏈中的主導地位。

一位聲稱上周一直積極買入鎵的交易員表示，在北京發布管制之前，鎵的供應充足，不過現在買家積極行動提早鎖定供應，開始囤貨。他說，鎵和鍺是高價值、小批量生產的產品，交易員通常不會大量累積庫存。

鎵和其他次要金屬一般都不在期貨交易所交易，價格基準由對生產商、消費者和貿易商進行調查的Fastmarkets等業者訂定。

另據中央社報導，大陸的鎵產量占全球90%，鍺的全球供應占比也逾70%。專家指出，來自大陸的鎵、鍺供應受限後，對邏輯晶片晶圓製造影響有限，但可能干擾到光纖、射頻、感測、太陽能等晶片應用，後續市場觀察重點放在烏克蘭、澳洲等國是否重啟鎵的開採。

投資法人分析，鎵化合物例如砷化鎵，是重要且生產量最大的第二代化合物半導體材料，主要應用在LED、射頻元件、太陽能元件等。大陸管制鎵出口，對於砷化鎵磊晶供應鏈，可能由基板到有機鎵化合氣體都受影響。鎵的另一個化合物，氮化鎵則是第三代半導體重要材料之一。

鍺金屬的應用方面，通常是被加工成為光纖級四氯化鍺、紅外鍺單晶、太陽能用鍺基板等產品，應用在光纖通訊、紅外線光學、太陽能、塑料PET催化劑等高階技術和國防安全領域。

BMO Capital Markets大宗商品研究常務董事漢米爾頓指出，限制雖可刺激大陸以外的供應，不過提高鎵的產量比提高鍺的產量更困難，「這是工業原物料在全球市場變得愈發具有戰略性，成為政策中心的又一例證」。