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彭博：蘋果擬在美逐步販售Vision Pro 先在大城市試水溫

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
蘋果的Vision Pro預定2024年販售，最初可能先在美國的大城市開賣。 路透
蘋果的Vision Pro預定2024年販售，最初可能先在美國的大城市開賣。 路透

蘋果公司（Apple）預計明年上半年開始銷售新推出的混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro。彭博資訊報導指出，蘋果如今打算明年初先在美國特定市場販售這款售價高達3,500美元的新產品，並採預約銷售制度，也會在門市內打造行銷空間。這種緩步上市的策略，反映出蘋果小心翼翼面對MR這塊小眾市場。

另外，蘋果為了讓MR裝置更普及，正研發更便宜的MR裝置，預定在2026年發表第二代的Vision Pro。

專門追蹤蘋果新聞的彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）報導，蘋果將在店內打造專屬Vision Pro的銷售空間，有專屬座位、Vision Pro展示機、以及為買家丈量配件尺寸的工具。知情人士說，儘管最終Vision Pro將在蘋果約270家美國門市全面販售，但蘋果打算先在紐約、洛杉磯等主要地區開賣。

蘋果公司已宣布，將在2024年底於海外市場推出Vision Pro。消息人士說，蘋果研擬把英國和加拿大作為國際市場的前哨站，不久再於亞洲和歐洲市場上市，但這尚未拍板定案。蘋果的工程師團隊也正在為法國、德國、澳洲、中國大陸、香港、日本、南韓等地，進行裝置的在地化。

蘋果也將在明年初於美國的網路商店販售Vision Pro，最後擴展至其他國家的線上商店。

在6月發表的Vision Pro，是蘋果自Apple Watch以來最重大的產品，但高達3,500美元的售價、不明確的用途、MR內容選擇有限，以及相關技術才剛興起，意味著一開始恐怕只能吸引到一小群客戶。

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