物流業悲劇！司機每月加班200小時「下班32分鐘又上工」 卡車開一半猝死

現代各種電商平台十分方便，往往在家裡一鍵下單，想要的東西就會在短時間內送到手上。然而撐起這一切的物流業，無論在國內外，都或多或少碰到人力不足的問題。日本近來就有物流業員工，因為加班時間太高，結果過勞死的事件發生。

根據日本媒體「產經新聞」報導，日前京都有一位52歲物流業男子，在駕駛卡車到一半時，突然因為心肌梗塞死亡。這名男子在死亡的前一天，工作時間為早上8點25分至晚間10點35分。過去他甚至還有才剛下班32分鐘，就得再度上工過的記錄，且每個月的加班時數長達200個小時，明顯有過勞狀況。

死者的弟弟指出，在出事的前一個禮拜，回到老家的哥哥就曾抱怨，說現在忙得連睡覺時間都沒有，覺得非常難熬。在男子死亡後，家屬認為這是業者的疏失，於是一狀告上法院，向業者求償5500萬日幣（約相當於新台幣1164萬元）。業者則宣稱公司會根據駕駛距離發派獎金，因此有些員工就會選擇長時間駕駛作為辯護。

報導指出，2021年的124件勞災案件中，「運輸業、郵送業」的案子就高達59件，暫全體行業的34.3％，且比第二名的「其他事業服務業」項目的28件多上一倍。如何改善物流業的勞動時間與待遇，減少過勞的狀況發生，將是新世代將面對的「2024年問題」。