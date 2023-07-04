沙國、俄羅斯 擴大減產石油

沙烏地阿拉伯3日宣布，將把自行減產石油的時間延長至8月，俄羅斯隨後也表示8月將自願每日減少出口50萬桶原油，國際油價一度應聲由黑翻紅，西德州和布蘭特原油期貨盤中漲逾1%，但漲勢並未維持太久。

彭博資訊報價顯示，西德州原油8月期貨3日盤中漲1.6%，報每桶71.77美元；稍早一度跌破70美元關卡。倫敦布蘭特原油9月期貨也翻紅揚升1.6%，至每桶76.6美元，之後跌幅收斂。

根據沙烏地新聞社引述官員的聲明，在OPEC+既有的減產協議之外，沙國從7月起每天額外減產100萬桶原油，這項減產行動將持續至8月，而且可能進一步延長。此舉將使沙國每日的產油量達到900萬桶左右，是多年來最低水準，目的是透過犧牲銷量來支撐油價。

中國大陸需求不振抑制了油價向上攻堅的動能，使布蘭特原油期貨一直處於76美元附近價位，低於沙國平衡自身預算所需的油價水準。因此沙國宣布延長減產並不令人意外，彭博訪調的幾乎所有分析師和交易員，都預測到這個結果。

另外，俄羅斯副總理諾瓦克同日在聲明中說，俄國將在8月自願每日減少出口50萬桶原油，以確保油市供需平衡。

原先普遍看漲的油價，今年來卻持續走跌，高盛集團、摩根士丹利等華爾街大銀行，都已揚棄油價會漲到每桶100美元的預測。

渣打集團大宗商品研究部門主管霍斯內爾指出：「投機性空頭現在很難證明他們採取的極端負面部位是合理之舉，因此，沙國此舉應能有助油市部位正常化。」