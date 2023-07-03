馬斯克:推特將限制瀏覽數

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

社群媒體推特（Twitter）老闆馬斯克1日宣布，將暫時限制用戶每日能瀏覽的貼文數量，以處理「數據抓取（data scaping）和系統操縱的極端水準」問題，意在對抗想用推特數據訓練人工智慧（AI）的行為。

去年以440億美元收購推特的馬斯克，在推特發文宣布採取「暫時的緊急措施」，月付8美元取得「藍勾勾」服務的已認證帳戶，每天最多能留6,000則推文，未驗證用戶每天的限制瀏覽量為600則，未認證新用戶上限則是300則，後來一些用戶遭遇「超越瀏覽上限」或「無法回溯推文」等訊息。

在用戶猛烈抨擊後，馬斯克幾小時後兩度上調限制，截至2日，已驗證用戶的每日「瀏覽量限制」調整為1萬則，未驗證用戶調高到1,000則，未認證新用戶為500則，但他未透露相關限制將持續多久。推特稍早也宣布，只有註冊帳號者才能瀏覽推文。

目前還不清楚馬斯克所說「數據抓取」的意涵，但似乎是在指AI公司用來訓練語言模型的大量數據。他上周五說，幾乎每一家從事AI的公司，從新創企業到產業大咖，都正抓取大量數據。

在馬斯克發表第一個瀏覽限制量後，超過7,000名推特用戶抱怨遭遇廣泛問題，包括網站當機、推文牆不見及追隨者消失等，是推特今年來第三度出問題，包括許多用戶2月8日無法發表推文、追隨其他帳戶或讀取訊息，還有3月6日無法連上推文連結、甚至無法登入。

馬斯克買下推特後，設法保護珍貴用戶數據，或以現有服務變現，如推特研擬對第三方API服務收費。

馬斯克 社群媒體 新創企業

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