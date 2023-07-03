大宗商品行情 下半年看跌

彭博資訊策略師指出，由於美國聯準會（Fed）持續升息與經濟可能陷入衰退，大宗商品行情下半年可能持續下跌，當前的「疫後下跌趨勢」還沒結束，關鍵在於股市能否居高不下、幫助穩住商品行情跌勢。

全球風險資產上半年已扭轉去年的頹勢，但下半年將經歷美國可能陷入衰退的重大風險，在Fed持續升息下，股市上漲不太可能再拉抬所有風險資產上揚，原油、銅及其他商品下半年可能延續上半年的疲軟走勢。美國5月生產者物價成品指數比去年同期下跌0.9%，為1948年來最大跌幅，可看出商品重挫之勢。

商品下半年的下跌風險，可能和過去兩次的跌勢相似，包括彭博商品指數在2008年攀峰後重挫50%左右那次，但這回沒有2008年價格相對便宜、以及Fed降息等幫助。股市可能須居高不下，才能幫助抑制商品行情的跌幅，但股市也可能因為Fed升息而挫跌，成為原物料價格的雙輸局面。

儘管商品市場已通過供需考驗，但底部可能還是很遙遠，雖然中國大陸經濟復甦動能下半年有望增強，當前的科技進步卻如同過去一樣，對價格造成壓力，商品行情可能需要經歷美國經濟衰退，才能觸底。

另一方面，貴金屬價格上半年比去年同期上漲，工業金屬、農業及能源產品同期年比下跌，便看出衰退傾向，市場押注則顯示下半年的衰退風險更高，國際油價將續挫，而美國玉米帶未遭遇嚴重乾旱，穀物價格下半年也可能遭遇逆風。

美國聯邦資金利率期貨市場的數據顯示，美國利率將持續攀升，先進國家央行持續縮表，也將從市場抽走大量流動性，但廣泛大宗商品行情要持續復甦，需要Fed大舉寬鬆以及時間。