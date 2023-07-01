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高盛與蘋果合作生變？Apple Card等合作項目可能易主

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
高盛集團傳出可能中止與科技巨擘蘋果的合作關係，目前正與美國運通就轉讓蘋果信用卡Apple Card及其他合作項目進行談判。路透
高盛集團傳出可能中止與科技巨擘蘋果的合作關係，目前正與美國運通就轉讓蘋果信用卡Apple Card及其他合作項目進行談判。路透

華爾街日報引述消息人士報導，高盛集團（Goldman Sachs）可能中止與科技巨擘蘋果公司的合作關係，目前正和美國運通（American Express）就轉讓蘋果信用卡Apple Card及其他合作項目進行協商。

消息人士透露，高盛正洽談把這些業務及蘋果信用卡合作關係轉讓給美國運通。消息人士還說，高盛也在討論把與通用汽車（GM）的信用卡合作關係轉讓給美國運通或其他發卡機構。

消息人士指出，高盛與美國運通的轉讓協商沒這麼快敲定，也不保證能談成。無論如何，高盛轉移合作關係可能需要一段時間，蘋果也必須同意轉讓。知情人士說，蘋果知悉這項已進行數月的相關談判。

高盛對此拒絕置評；蘋果則尚未答覆彭博記者的置評請求。

高盛結束與蘋果的合作及信用卡業務，實際上意味終結高盛的零售信貸業務。高盛已停止個人貸款授信，並試圖出售去年剛收購的專業貸款機構GreenSky。

高盛在去年底公布縮減零售銀行業務的計畫後，但當時似乎還有意維持與蘋果的合作關係。近來高盛將雙方的合作關係延長至2029年底，並同意支持蘋果的先買後付服務，還與蘋果攜手推出銀行帳戶。

當時蘋果在4月下旬於官網公告，即日起美國Apple Card用戶可以選擇使用高盛的儲蓄帳戶來增加Daily Cash獎勵；該帳戶提供4.15%的高年收益率。彭博資訊先前報導，蘋果推出該帳戶的當天，即吸引近4億美元存款，高利率的吸引力由此可見一斑。

美國 信用 華爾街日報 高盛

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