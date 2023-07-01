2023過了一半... 盤點國際金融市場的贏家和輸家

路透報導，今年上半年國際金融市場很多事－從人工智慧（AI）激勵科技股飆漲、大宗商品市場狂瀉、加密幣回漲，到銀行業爆發雷曼兄弟以來最慘烈的破產風暴。

這所有的一切都與持續上調的利率有關，這確實在去年就已對市場造成連續痛擊。但到了今年上半年，這波緊縮周期的終點已近，已成為目前市場不可動搖的觀點。

因此，上半年全球股市的總價值飆漲了至少12%，相當於市值暴增6兆美元，雖然漲勢並未雨露均霑，比例不均衡到讓人感到不祥。

回顧過去這六個月，拜聊天機器人ChatGPT締造出的AI熱潮所賜，科技大廠股價合計飆漲70%。蘋果、微軟、Google母公司字母、亞馬遜和Netflix的漲幅介在35%至50%。

臉書母公司Meta和特斯拉則翻漲超過一倍；AI的半導體需求帶動輝達股價躍漲180%，並讓該公司短暫加入市值1兆美元美的菁英俱樂部。

日經225指數今年上半年則是另一名佼佼者，以美元計價飆漲了16%，以日圓計價的漲幅更超過27%，今年全年表現可望成為十年來最佳。

另外，黃金現貨價格上半年躍漲了5%，主要國家政府公債則上漲3%~6%。

美元匯價上半年相對穩定，除了因為日本尚未升息和中國大陸經濟仍未起色，導致日圓和人民幣兌美元匯率分別貶值9%和近5%。

今年上半年全球央行已總共宣布90次升息，但只有17次降息。若再加上去年的利率動作，則進行約470次升息，雖然自2008年金融海嘯以來的降息次數共有1,202次。

美國聯準會（Fed）去年至今已把利率從接近零的水準調高了500個基點（20碼），歐洲央行（ECB）也已升息400個基點，許多開發中國家甚至升的更多。就連日本銀行（央行）的超寬鬆貨幣政策也可能即將面臨抉擇。

這一切都已造成了市場動盪。對Fed動作敏感的美國2年期公債殖利率，2月時一度從4%漲至5%，但當矽谷銀行（SVB）倒閉，並導致167年老字號的瑞士信貸（Credit Suisse）需要瑞銀集團（UBS）的緊急紓困時，該殖利率又再度掉回3.5%。

而在加密市場，比特幣今年來已一口氣飆漲了80%，和以往一樣地波動劇烈。

總體經濟的另一塊重要拼圖大宗商品，今年來則呈現疲軟。歐洲天然氣價格腰斬了51%，原油價格大跌13%，小麥和玉米價格也大跌，但這些也將為全球通膨的消退增添希望。