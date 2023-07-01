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不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

聯合新聞網／ 綜合報導
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。圖擷自twitter
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。圖擷自twitter

日本近來除了都會區以外，各地原先被認為比較偏僻的鄉間，也陸陸續續出現一些價格不斐的高級住宅。像是在日本本州最北端的青森縣，即使縣內不斷面臨人口下滑的問題，但卻出現了一棟14層的高樓住宅「レーベン青森新町 THE GRAND MID」，最高層房價高達一億日圓。而且就在開賣不久，就找到了意外的買家。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，「レーベン青森新町 THE GRAND MID」建在JR青森車站附近，一到四樓是商業設施，設有餐廳、服飾及化妝品專櫃，五層以上則是住宅區，房價落在三千萬至一億多日幣左右（約相當於新台幣635萬至2119萬元）。

由於價格不斐，加上青森地處偏僻，使得一開始不少人看衰大樓住宅的銷售。沒想到就在兩個月後，包括設在最頂層，價格破億日幣的高級房間，統統都銷售一空。

地方上一度傳言，猜測購買者可能是醫生，或是中國投資客。不過最終答案揭曉，買主為經紀公司「B ZONE」的社長升田敏則。B ZONE旗下有倉木麻衣等等知名藝人，而升田雖然主要在東京活動，但其實家鄉來自青森縣，於在地也有經營餐廳等事業。弟弟升田世喜男則是在地政治家，曾參選過議員。

儘管不動產業者以個人隱私為由，不願透露買主的訊息，但根據知情人士指出，升田購買這棟房子並非為了居住使用，而是打算在「青森睡魔祭」舉辦時，邀請VIP人士一同在高樓上眺望祭典而用，所以才會大手筆，買下這棟昂貴的頂樓邊間。

青森 日本

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