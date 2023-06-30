聽新聞
test
0:00 / 0:00
荷蘭對陸祭出新晶片設備出口限制 艾司摩爾受衝擊
荷蘭政府30日祭出新的管制措施，要求生產先進晶片製造設備的業者，出口這些設備前都需申請執照，等於把更多艾司摩爾（ASML）的機台納入限制對中國大陸出口的範圍。
彭博資訊報導指出，荷蘭當局新的出口管制，將迫使艾司摩爾出口部分DUV深紫外光微影設備到大陸時，須事先申請許可。新措施預定9月1日生效。
ASML股價在荷蘭股市一度應聲下挫逾2%。該公司隨後發布聲明表示，由於新的出口管制規定，該公司要出口最先進的DUV設備時，都需要先向政府申請出口執照，不過這些措施對公司2023年度甚至更長期的財務展望，並不會有重大的影響。
雖然新的限制措施並未具體提到中國或艾司摩爾，但如同彭博資訊之前報導，這些措施的目的是限制三種型號的微影設備出售給中國。艾司摩爾是半導體供應鏈最重要的環節之一，幾乎壟斷了先進晶片製造設備的市場。
荷蘭外貿部長施萊納馬赫說：「我們這麼做是出於國家安全考量，相關公司如今了解了自己的情況，可及時適應新的規範。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言