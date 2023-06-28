南韓將斥資逾3兆韓元 投資量子科學和技術

南韓產官界宣布，將在2035年前聯手斥資逾3兆韓元（230億美元）投資量子科學與科技，為過去五年投資總額的十倍多，力拚成為全球第四大量子強權。

南韓媒體BusinessKorea報導，南韓科學技術情報通信部（MSIT）27日在首爾東大門設計廣場，公布量子科學與科技戰略，聚焦於未來科技的中長期發展。

在3兆韓元投資額中，南韓政府將投入2.4兆韓元，參宇這場活動的企業則只公布到2027年的投資計畫。

南韓政府希望大幅提高全球量子市場市占，從目前的1.8%（第十名），到2035年提升至10%（第四名），並使提供和運用量子科技的本國企業數，從現在的80家增加至120家。

南韓政府的目標是將該國科技水準，從當前占美國的65%，提升85%。為此，南韓政府計劃培育2,500名具備量子領域博士學位的關鍵人才，也計劃把該領域的大學和碩士級人才從目前的1,000人擴增至1萬人。

政府將擴大海外人才交換計畫，包括每年計劃派500人出國。科學技術情報通信部與IBM、IonQ及其他量子運算相關業者，簽訂培訓合約。政府也將分階段推動1,000量子位元（含）以上的量子電腦、國家量子通訊網路、量子網路以及量子感測器的商用計畫。