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印度打造電網儲電設施 將提供數十億美元補貼

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印度研擬提供數十億美元補貼給生產電網電池的企業。美聯社
印度研擬提供數十億美元補貼給生產電網電池的企業。美聯社

英國金融時報見到的提案顯示，印度政府正準備為生產電網電池的企業提供數十億美元的補助計畫，此時印度政府試圖讓這個煤炭消費大國加速朝乾淨能源轉型。

印度總理莫迪設定了宏大目標，盼在2030年前建立5,000億瓦的再生能源發電量。目前，化石燃料占印度發電量的約四分之三，印度也是世界上成長最快的能源消費國。

想要儲存再生能源，電池是不可或缺的，因為有別於燃煤發電廠定期的電力供應，太陽能和風力發電的可得性一整天都在波動。

印度與生產電網電池相關聯的獎勵補貼計畫草案將為今年起到2030年提供2,160億盧比（26億美元）資金，協助企業在印度設置裝置容量達5,000億瓦的電池組。

這項由印度電力部提交的計畫正在討論中，也可能調整。當局沒有回應置評請求。

對於印度當局而言，提高國內電池製造是很重要的，不只為了能源轉型，也要減少依賴從競爭對手國中國大陸進口電池。

文件顯示：「如果印度不採取緊急措施建立電池儲能系統的製造能力，我們必須進行的能源轉型將導致從中國大量進口。」

印度已推出一系列補貼計畫，要提升太陽能模組、半導體這類策略產業的國內生產。不過多數計畫仍在初步階段。目前提供給先進化學電池儲存的補貼方案主要是供應給電動車，而非電網。

印度 再生能源 半導體

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