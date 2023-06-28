瑞穗集團搭熱潮 擁抱新科技

瑞穗金融集團本周將讓旗下日本員工使用微軟的Azure OpenAI，成為全日本首批採用生成式AI技術的金融業者之一。

日本第三大銀行瑞穗金融集團的數位規劃部總經理牛渡俊剛表示，公司將讓日本核心放貸部門的4.5萬名員工測試Azure OpenAI服務。在該軟體安裝之前，經理級和一般員工就已經為使用這項技術的方式提交數十份方案。

牛渡俊剛受訪時表示，許多員工已在私人生活中擁抱ChatGPT，「就像一窩蜂」，他指的是熱情回應公司舉措，「大家認為它將完全重置這個世界，引發顛覆性創新」。

華爾街也正忙著因應AI革命帶來的影響。一些全球大銀行已經禁止員工使用ChatGPT，包括使用AI瀏覽富裕客戶投資組合。相較下，日本金融機構顯然在內部採更開放立場。

牛渡俊剛的團隊計劃最快下月於日本公司內部舉行「創意馬拉松」，希望腦力激盪各種方式，鼓勵員工試用技術。迄今浮現的點子包括使用生成式AI，做為該銀行大量內部規則、程序與其它手冊的一站式參考點。

不過，牛渡俊剛表示，他也很清楚生成式AI的風險，因此當集團也會發出資訊管理、智慧財產權與道德等相關指引。