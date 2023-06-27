彭博資訊：美財長葉倫擬7月初訪中、拜登預定與習近平通話

彭博資訊27日引述知情人士報導，美國財政部長葉倫計畫7月初訪問北京，和新任的中國大陸對口官員首度進行高層經濟會談。

據報導，美國總統拜登仍預定和中國國家主席習近平通話，但日期迄未確定。

葉倫4月曾表示，其北京行長久以來備受期待，但延後至「適當時間」。由於相關細節尚未正式宣布，因此討論此行目的及時機的前述人士匿名。

另外，知悉內部審議的人士說，1項將由拜登政府發布、旨在規範並可能停止某些美國對中國投資的行政命令，正接近完成，美國官員也正設法最快在7月底備妥該命令。

若成行，葉倫將是在當世第1與第2大經濟體間的關係在今年稍早轉壞後，第2位出訪北京的美國內閣官員。美國國務卿布林肯本月甫結束其中國行，當時他會晤中方對口官員，還簡短拜會習近平。

1位拜登政府官員26日指稱，葉倫的中國行還沒獲證實，前述行政命令亦尚未敲定，也還沒有發布的時間表。

習近平1位長期親信何立峰，3月接替劉鶴，升任負責經濟政策的中國國務院副總理。該職位傳統上是美國財長的中國對口官員。