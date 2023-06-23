鮑爾發言使美債殖利率曲線更加倒掛 衰退風險升高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾。歐新社
Fed主席鮑爾。歐新社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾21日暗示今年內將再升息2碼，使美國公債殖利率曲線「倒掛」程度益發擴大，顯示債市投資人進一步預期升息將使美國經濟陷入衰退。

２年期公債殖利率為4.74%，10年期為3.78%，殖利率差距為3個月來最大，且逼近今年3月銀行危機時所欠下的42年來最大紀錄。

品浩集團資產組合經理人庫錫爾表示，「每當殖利率曲線倒掛時，都會有壞事發生，通常都會出現信用創造減緩，因此我們基本上預測今年底或明年初時會發生淺層衰退」。

利率升高會使企業與個人的借貸成本升高，而殖利率曲線倒掛會使銀行的可貸資金減少，都將傷害經濟。但Fed大幅升息迄未使經濟數據大幅趨緩。美國企業仍持續增雇員工，失業偏低，且對經濟成長的預估也上升。Fed從今年春季開始，對持續上修對今年底的經濟預估，顯示美國可能避過衰退，美股也轉入多頭市場。

殖利率曲線倒掛通常預示經濟可能在之後6個月到2年期間將陷入衰退，但一些專家並不預期衰退將臨；高盛本月初已將未來12個月出現衰退的機率下修到25%。股市與公司債市場依然樂觀，垃圾債及投資級公司債與公債之間的殖利率差距也縮小。

百達投顧全球市場策略長胡波表示，發生這種矛盾現象的可能原因之一，在於企業之前在利率超低時借入大筆資金，因此現有能夠對債務再融資，並推後債務的到期時間，因此能夠在短期間避免倒債發生。住宅持有人之前也同樣以偏低的固定利率獲得房貸，因此較不受利率上升的影響。

富達投資公司全球總體經濟主管提梅爾表示，「跟衰退對賭實屬愚蠢；當殖利率曲線倒掛到這種程度，且歷時如此之久，基本上衰退一向都會發生；這些有利因素只會使衰退延後發生」。

美國 Fed

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