貨幣政策受關注 鮑爾本周赴國會報告

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周將在國會提出貨幣政策半年報，預料將維持上周的鷹派基調，暗示接著還會升息好幾次。投資人將聚焦於國會議員的質疑內容，包括上周為何並未升息、以及今年是否真的還會升息兩次。

鮑爾將在台灣時間21日晚間10時出席聯邦眾議院金融服務委員會的聽證會，22日晚間10時再出席參議院銀行委員會聽證會，並都將預先發布講稿，但兩天的講稿內容預料將大同小異。

儘管民主黨議員料將稱許Fed上周按兵不動之舉有助降低失業增加風險，但共和黨議員將以通膨還是太高，質疑上周為何暫不升息。

此外，多數決策官員預測今年底前至少將再升息2碼，使基準利率區間達到5.5%至5.75%，上周卻決定不升息，令許多人士對Fed的決策邏輯一頭霧水。市場目前預期Fed只會於7月再升息1碼，之後不會再升。

彭博資訊經濟學者表示，鮑爾將有機會向市場說明他並不是「大鴿」，惟6月決策卻使他難以自圓其說；Fed雖上修經濟成長與通膨預測，但並未升息，可能表示Fed較願意容忍高通膨，或對經濟的韌性缺乏信心。

經濟學者指出，鮑爾最近的說法呈現兩種不同態度。5月初會議後，鮑爾曾表示他不認為工資會推升通膨，表示利率可能「已足夠約束」經濟活動，也未打消市場對今年底前可能降息的預期；但他上周會議後卻又改口，表示降息可能「要到兩年之後」，並強調通膨並未對5個百分點的升息幅度做出明顯反應。