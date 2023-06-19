美中科技協議恐生變

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
知情官員透露，美方正在討論是否要讓已實施40多年的「美中科技協議」（STA）在今年到期後不再延續。這個決定將大幅牽動美中科技貿易。（路透）
知情官員透露，美方正在討論是否要讓已實施40多年的「美中科技協議」（STA）在今年到期後不再延續。這個決定將大幅牽動美中科技貿易。（路透）

知情官員透露，隨著美中關係降至近年低點，美方正在討論是否要讓已實施40多年的「美中科技協議」（STA）在今年稍後到期後不再延續。這個決定將大幅牽動美中科技貿易。

路透報導，美國與中國大陸1979年建交時，為促進科技領域交流，共同簽署了「美中科技協議」，約每五年更新延續一次，將於今年8月27日到期。

40多年來，這項協議被譽為美中關係的穩定力量，促成雙方在大氣、農業科技，以及物理、化學等基礎等領域的一系列合作，為學術和商業交流的繁榮奠定基礎，象徵這兩個競爭對手能擱置爭議，攜手並進，也協助中國大陸壯大為科技與軍事強國。

不過，美方知情官員透露，華府對北京竊取美國科學和商業成果的擔憂，引發是否該延續這項協議的質疑聲音，美國政府內部正在評估是否要續簽，討論與中國大陸打交道的利弊得失。

支持續簽「美中科技協議」的人認為，終止協議會扼殺彼此的學術和商業合作，續簽也是美國目前的主流觀點，但愈來愈多官員和國會議員認為，考慮美中之間的競爭，未來在科學和技術方面的合作意義不大。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，「延續美中之間的科技協議，只會進一步危害美國的研究和知識產權」，「政府必須終止這個過時的協議」。

中國大陸駐華盛頓大使館表示，中方官員一年前曾與美國接洽討論該協議，稱該協議構成40年「富有成效」的合作基礎。發言人劉鵬宇說，「據我們所知，美方目前仍對協議的續簽進行內部評估」。他也說，雙方可考慮對原協議進行調整。

美國國務卿布林肯已抵達北京訪問，是五年來首位訪中的美國國務卿，但外界預期這次訪問不會帶來重大突破。

美國 中科

延伸閱讀

布林肯與秦剛會談結束 歷時五個半小時

美中關係有望回暖？雙邊外長會晤 美方試圖淡化外界對布林肯訪陸期望

「氣球事件」後終於見到面！美國務卿布林肯與秦剛進行會談

布林肯訪華前夕 美國務院網站首頁換北京街景

相關新聞

砸250億美元 英特爾赴以國設廠

編譯陳律安／綜合外電

全球升息浪潮 還沒結束

為對抗通膨，英國、瑞士、挪威及土耳其等國央行預料都將在22日升息，土耳其甚至預料將一口氣調高利率46碼（11.5個百分點...

美中科技協議恐生變

知情官員透露，隨著美中關係降至近年低點，美方正在討論是否要讓已實施40多年的「美中科技協議」（STA）在今年稍後到期後不...

AI革命 顛覆三大行業

近來人工智慧（AI）題材蔚為風潮，AI革命將幫助勞工擺脫繁重工作、或是摧毀數百萬人的工作機會？新的AI能力不只對職場生產...

美網銀存款逆勢衝高

美國聯邦存款保險公司 （FDIC）的數據顯示，全美國銀行業者存款總額第1季寫下史上最大減幅，但網路銀行存款卻逆勢成長，在...

特斯拉降價衝買氣

電動車新聞網站Electrek報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已對美國市場的Model S和休旅車Model X...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦