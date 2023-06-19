全球所得稅制改革 卡關

路透報導，全球所得稅制改革兩大支柱之一正搖搖欲墜，因為全球獲利前100大跨國企業徵稅權如何分配的問題，可能無法獲美國國會批准。

全世界約140國已於去年達成全球最低企業稅協議，計劃於明年開始實施稅改，以阻止Google母公司字母或亞馬遜等跨國企業把盈餘做帳到低稅率國家。

這項協議主要是針對美國數位科技巨擘，第一大支柱是對這些跨國大企業在營業地獲得的共約2,000億美元盈餘，重新劃分徵稅權，由總部所在地轉移到營運地點。第二大支柱則是終結各國的低稅率競賽，使年營收超過7.5億歐元（8.2億美元）的企業必須依照全球一致的15%稅率繳稅。

各國原本希望今年7月能簽署一份更高層次的新跨國條約，作為重新分配徵稅權的必要作法。但官員們現在表示，這項希望現在已相當渺茫。即使各國能夠在7月敲定條約細節，且20國集團（G20）在9月峰會簽署這項條約，但由於美國共和黨強力反對，而民主黨對此事也不熱衷，因此美國國會很難通過條約。