全球所得稅制改革 卡關

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

路透報導，全球所得稅制改革兩大支柱之一正搖搖欲墜，因為全球獲利前100大跨國企業徵稅權如何分配的問題，可能無法獲美國國會批准。

全世界約140國已於去年達成全球最低企業稅協議，計劃於明年開始實施稅改，以阻止Google母公司字母或亞馬遜等跨國企業把盈餘做帳到低稅率國家。

這項協議主要是針對美國數位科技巨擘，第一大支柱是對這些跨國大企業在營業地獲得的共約2,000億美元盈餘，重新劃分徵稅權，由總部所在地轉移到營運地點。第二大支柱則是終結各國的低稅率競賽，使年營收超過7.5億歐元（8.2億美元）的企業必須依照全球一致的15%稅率繳稅。

各國原本希望今年7月能簽署一份更高層次的新跨國條約，作為重新分配徵稅權的必要作法。但官員們現在表示，這項希望現在已相當渺茫。即使各國能夠在7月敲定條約細節，且20國集團（G20）在9月峰會簽署這項條約，但由於美國共和黨強力反對，而民主黨對此事也不熱衷，因此美國國會很難通過條約。

美國 G20

延伸閱讀

以色列議員：可接受美伊核諒解 前提是嚴格監督

SOGO卡爭議 徐旭東：國泰是大企業 遠東也不小 沒什麼好吵的

越南缺電嚴重！跨國企業24小時輪流斷電 大陸時隔7年重啟對越送電

台美租稅磋商…財部準備好了

相關新聞

砸250億美元 英特爾赴以國設廠

編譯陳律安／綜合外電

全球升息浪潮 還沒結束

為對抗通膨，英國、瑞士、挪威及土耳其等國央行預料都將在22日升息，土耳其甚至預料將一口氣調高利率46碼（11.5個百分點...

美中科技協議恐生變

知情官員透露，隨著美中關係降至近年低點，美方正在討論是否要讓已實施40多年的「美中科技協議」（STA）在今年稍後到期後不...

AI革命 顛覆三大行業

近來人工智慧（AI）題材蔚為風潮，AI革命將幫助勞工擺脫繁重工作、或是摧毀數百萬人的工作機會？新的AI能力不只對職場生產...

美網銀存款逆勢衝高

美國聯邦存款保險公司 （FDIC）的數據顯示，全美國銀行業者存款總額第1季寫下史上最大減幅，但網路銀行存款卻逆勢成長，在...

特斯拉降價衝買氣

電動車新聞網站Electrek報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已對美國市場的Model S和休旅車Model X...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦