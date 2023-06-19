星國銀行業 借錢給央行

在貸款需求低迷情況下，新加坡銀行業者充裕存款的放貸對象很有限，只好將錢借給央行。

星展集團（DBS）執行長高博德（Piyush Gupta）在5月法說會上凸顯出這個問題，當時他說，該行已借給新加坡金融管理局（MAS，央行）300億星元（223億美元），因為「找不到足夠機會讓這些錢運作」。

這個流動性過剩問題也凸顯出，新加坡如何受惠於亞洲富豪將資金轉移到這個被認為是避險天堂的城市國家，即使客戶已蜂擁鎖定該國的高利率定存。當地銀行也表示，在全球經濟情勢不確定之際，貸款成長前景將更為疲軟。

惠譽（Fitch）金融機構團隊主管塔諾托說，銀行不會主動聚集客戶的存款，把錢存放在央行只是一種商業策略。他並表示，可能的情況是，有些銀行看到它們存款增加的金額，已超過它們可立即找到適合投資機會的數量。

塔諾托說，從收益率的角度來看，貸款給客戶的報酬率通常會比把資金存放在央行高。今年迄今MAS的常設機制以2.7%至4%的收益率接受隔夜存款，但貸款利率可以從抵押貸款的逾3%到信用卡的逾27%。