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這國央行兩年未升息 下周可能一次升一倍

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
土耳其央行新總裁艾爾康下周將舉行上任後第一場政策會，市場預期她可能宣布把基準利率一口氣從8.5%提高到17%。 網路照片
土耳其央行新總裁艾爾康下周將舉行上任後第一場政策會，市場預期她可能宣布把基準利率一口氣從8.5%提高到17%。 網路照片

市場預期，兩年未升息的土耳其央行，下周可能一口氣把基準利率調高一倍，顯示新上任的財金團隊試圖穩定經濟。

英國金融時報（FT）報導，土國央行16日發布的調查顯示，企業主管和分析師預期，在下周的政策會議上，央行可能把基準利率從現行的8.5%一口氣上調至17%。

土耳其央行預定6月22日舉行政策會議，這也是新任央行總裁艾爾康上台後的第一場會議。

FT指出，大舉提升借貸成本和里拉進一步貶值，是土國邁向穩定經濟成長的必經之路。

在總統厄多安的壓力下，土耳其央行自2021年3月以來便未曾升息。相較之下，過去這一年多來，從美國到歐洲和英國等主要經濟體的央行，都大舉升息以對抗通膨。近來隨著通膨逐漸降溫，愈來愈多國家開始按下暫停鍵。

厄多安上月成功連任後，指派希姆塞克和艾爾康分別出任財政部長和央行總裁，使市場提高了土國朝正統經濟政策靠攏的預期。

厄多安本周稍早暗示，他會接受貨幣政策具有彈性，也會接受希姆塞克和艾爾康提出的政策。

調查也顯示，即便里拉這兩年來已重貶64%，未來12個月可能續貶17%。一位跨國金融機構的資深分析師說，鑒於近來的政策已使經濟大幅脫離常軌，政策轉向並不容易，回歸常態的措施可能帶來副作用。

厄多安 土耳其

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