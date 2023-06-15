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鷹式暫停！Fed這次按兵不動 今年可能再升2碼

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會在美東時間14日下午2時（台灣15日凌晨2時）宣布，利率政策按兵不動，符合市場預期，但年底前可能再升2碼。 路透
聯準會在美東時間14日下午2時（台灣15日凌晨2時）宣布，利率政策按兵不動，符合市場預期，但年底前可能再升2碼。 路透

聯準會Fed）與美東時間14日下午2時（台灣15日凌晨2時）宣布，維持聯邦資金利率區間在5%~5.25%之間，符合市場預期，但對年底的利率水準預測為5.6%，等於可能還會再升息2碼。道瓊翻黑，一度跌370點。美元跌幅收斂。

另外，根據點狀圖，Fed官員預測，今年底時利率會升到5.6%，高於3月預估的5.1%，預估2024年底會降到4.6%，也高於3月預估的4.3%，就連2025年的預估值也比3月預測的3.1%高出0.3百分點。

聯準會（Fed）6月利率決策要點如下

1. 維持利率區間在5%~5.25%不變，且此決議獲所有決策官員一致同意

2. 點狀圖顯示，官員預測今年底利率為5.6%，高於3月預估的5.1%，等於今年可能還會再升息2碼；預估2024年底利率會降到4.6%，但也高於3月預估的4.3%，就連2025年的利率預測也從3月的3.1%上修至3.4%

3. 官員對長期的利率目標維持在2.5%，從2019年來也幾乎沒變過

4. 官員預測，PCE物價指數今年會降到3.2%，低於3月預估的3.3%，但核心PCE預測值從3月的3.6%上修到3.9%；至於2024年的通膨率跟3月預估的2.5%一樣，到2025年通膨預估就會降到2.1%，也與3月預測一致

5. 就業部分，聯準會官員預測，今年失業率會從5月的3.7%升到4.1%，2024年再升高到4.5%

6. 經濟部分，聯準會官員預測今年國內生產毛額（GDP）會成長1%，優於3月預估的成長0.4%，明年成長率會再加速到1.1%，但低於3月預測的1.2%

7. 美股三大指數翻黑，道瓊一度跌410點，跌幅超過1%；標普500和那斯達克綜合指數跌幅也有0.5%。美元跌幅收斂

Fed 聯準會 記者會

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