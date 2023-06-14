麥肯錫：知識型工作者將淪為AI浪潮的最大輸家

根據麥肯錫最新報告，在生成式人工智慧（AI）掀起全球熱潮之際，對某些人來說，這代表更高的生產力和更多的財富，但對部分族群則會造成重大衝擊，特別是知識型工作者。

麥肯錫表示，從銷售、行銷到客戶經營，各類商業活動都將整合進軟體服務，潛在的經濟效益最高可達4.4兆美元，占全球產值約4.4%。

麥肯錫資深合夥人兼麥肯錫技術委員會主席Lareina Yee說，生成式AI將給予人類新的「超能力」，給經濟帶來急需的生產力挹注。

該研究針對約850種職業，調查了63種生成式AI的使用情境，發現生產力在未來20年可增加0.1%~0.6%，取決於AI的採行和使用方式。這項轉變將對勞工造成壓力，尤其是先前被認為不受自動化衝擊的高薪知識型員工。

生成式AI在客戶經營、行銷和銷售、軟體工程、研發等四大領域，可發揮約75%的潛在價值。受惠於生產力的增加，銀行業的收入可提高2,000億~3,400億美元，因新科技提升客戶滿意度，也有助於決策和減少詐欺，等同於營業利益增加9%~15%。

在產品研發方面，生成式AI可提振10%~15%的生產力，對製藥和醫療器材業者而言，獲利可擴增達25%。

以往在科技出現重大進展時，都是低學歷的勞工首當其衝，但麥肯錫說，這回是高學歷者受創尤深。