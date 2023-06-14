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台積電ADR回落0.2% 較台北交易溢價仍高達10.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二回落0.2%，收在106.80美元，較台北交易股票（2330）溢價仍高達10.5%。費城半導體指數同日上漲1.2%。

美國股市周二連續四日上漲，標普500指數和納斯達克指數雙雙創下14個月收盤高位，美國最新消費者物價數據顯示通膨降溫，料進一步支持聯準會（Fed）本周暫停升息。

標普500指數漲0.7%，收在4,369.01點。那斯達克綜合指數上漲0.8%，至13,573.32點。道瓊工業指數上漲145.79點，漲幅0.4%，收報34,212.12點。

輝達（Nvidia）勁揚3.9%，成為第一家收盤市值超過1兆美元的晶片製造商。競爭對手超微（AMD）更新人工智慧策略，但未能打動投資人，超微下跌3.6%。

台灣加權股價指數周二大漲261.23點，收在17,216.60點，台積電漲3.3%收在593.00元，以美元計算市值重登5,000億美元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 137.42 +1.01 128.00 7.36

中華電 CHT 125.12 +0.64 125.50 -0.31

台積電 TSM 655.18 -0.24 593.00 10.48

聯電 UMC 53.98 +1.27 53.20 1.47

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

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