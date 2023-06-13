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美股早盤開高 美CPI數據強化Fed暫停升息預期

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數13日開高，道瓊工業指數一度漲近200點，美國5月CPI升幅陡降，強化市場對美國聯準會（Fed）在13~14日利率會議中「跳過」升息的預期。路透
美股三大指數13日開高，道瓊工業指數一度漲近200點，美國5月CPI升幅陡降，強化市場對美國聯準會（Fed）在13~14日利率會議中「跳過」升息的預期。路透

美股三大指數13日開高，道瓊工業指數一度漲逾200點，美國最新公布的5月消費者物價指數（CPI）升幅陡降，強化市場對美國聯準會Fed）在13~14日利率會議中「跳過」升息的預期。

道瓊工業指數早盤挺升243.9點，或0.7%，標普500指數上揚0.52%，那斯達克指數漲0.54%。費城半導體指數和台積電ADR均漲0.3%。

美國勞工部13日公布，美國5月CPI月增0.1%，符合預期，但低於4月的0.4%升幅；與去年同期相比，升幅驟降至4.0%，低於預估值4.1%，更遠低於4月的4.9%，為兩年來最小升幅。

由於CPI並未意外偏高，預料Fed將在這次決策會議「跳過」升息，但仍將維持「鷹派」基調，不排除7月恢復升息的可能性。

美國 CPI 美股 Fed 聯準會 升息

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