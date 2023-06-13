西德州油價 跌破70美元

國際油價12日延續跌勢，在紐約早盤跌幅擴大到3%。隨著高盛集團把年底油價預測調降至90美元以下，市場對原油需求展望充滿疑慮。

布蘭特原油8月期貨12日盤中跌3.2%至每桶72.4美元；西德州原油7月期貨跌3.66%至每桶67.6美元，跌破每桶70美元關卡。兩大原油期貨上周分別下跌2%左右。

連向來最看好原油展望的高盛集團，如今也再次調降油價預估。高盛將年底油價預估調降至86美元，低於先前預估的每桶95美元。這是高盛過去六個月來第三度下修預估，逆轉先前堅持其每桶100美元的預估。

高盛大宗商品研究主管柯里（Jeff Currie）上周接受彭博電視採訪時說：「我們從來沒有見到錯了這麼久，沒有見到證據改變我們的看法。」

高盛表示，俄羅斯、伊朗和委內瑞拉這些遭制裁的國家，是油價展望走低的關鍵驅動因素。儘管俄羅斯受到西方國家制裁，但俄國的供應生產「幾乎完全恢復」。

布蘭特油價今年來下跌約13％，因市場擔心美國經濟減緩、中國大陸經濟復甦欲振乏力，以及俄羅斯原油供應依然穩健，抑制了油價展望。即便沙烏地阿拉伯承諾7月起進一步減產每日100萬桶原油，也無力提振油價。一周前減產消息帶動的油價漲幅僅維持一天。

瑞穗銀行經濟與策略部門亞洲主管維拉坦（Vishnu Varathan）表示：「市場顯然願意押注需求風險可能會擊敗沙國拉抬油價的能力。」他說，中國大陸、歐洲和美國的疲弱情勢正壓抑油價展望。

不過，市場也有一些利多因素，例如避險基金在截至6月6日止的當周，提高對布蘭特和西德州中級原油的多頭押注。此外，美國聯準會（Fed）預期本周暫停升息，也可能支撐能源需求。