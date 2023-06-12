大摩看好台積電將是AI半導體主要推手 調高目標價
摩根士丹利表示，節能低成本的AI客製化晶片設計漸漸可以跟上甚至超越輝達（Nvidia）和超微（AMD）的通用GPU（GP GPU）的成長，台積電（2330）、世芯（3661）、創意電子、晶心科技和ASM太平洋科技在內亞洲「主要推手」將受益。
詹家鴻（Charlie Chang）和戴舒云（Daisy Dai）在內分析師寫道，「到2024年，GP GPU 可能會繼續擴大，但由於成本降低達到規模，AI ASIC（客製化晶片）可能會超越通用GPU的成長」。
台積電居於技術領先地位，將是未來AI半導體的主要推手。摩根士丹利認為，到2027年，台積電可望從AI晶片製造帶進13％的營收。
摩根士丹利也將台積電目標價從680元調高到710元，維持加碼評級。
早先，摩根士丹利曾表示：台積電短期可能不會進一步出現AI方面帶來的營收成長。
摩根士丹利也建議加碼世芯（3661）、創意電子、晶心科技，其中分調高世芯和創意目標價各22%和23%，分別看漲至1,800元和1,580元。
台積電今天上午股價上漲1.6％，世芯和創意電子各漲3.2％。
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