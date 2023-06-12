快訊

MLB道奇隊這活動成公關災難：商業和進步只能二選一？

天母停車場汙水洞吃人！5歲童掉入「滅頂」 北市府：將開罰

腦霧、心律不整副作用頻傳…BNT疫苗公司在德面臨數百件官司 鉅額求償金曝光

大摩看好台積電將是AI半導體主要推手 調高目標價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

摩根士丹利表示，節能低成本的AI客製化晶片設計漸漸可以跟上甚至超越輝達（Nvidia）和超微（AMD）的通用GPU（GP GPU）的成長，台積電（2330）、世芯（3661）、創意電子、晶心科技和ASM太平洋科技在內亞洲「主要推手」將受益。

詹家鴻（Charlie Chang）和戴舒云（Daisy Dai）在內分析師寫道，「到2024年，GP GPU 可能會繼續擴大，但由於成本降低達到規模，AI ASIC（客製化晶片）可能會超越通用GPU的成長」。

台積電居於技術領先地位，將是未來AI半導體的主要推手。摩根士丹利認為，到2027年，台積電可望從AI晶片製造帶進13％的營收。

摩根士丹利也將台積電目標價從680元調高到710元，維持加碼評級。

早先，摩根士丹利曾表示：台積電短期可能不會進一步出現AI方面帶來的營收成長。

摩根士丹利也建議加碼世芯（3661）、創意電子、晶心科技，其中分調高世芯和創意目標價各22%和23%，分別看漲至1,800元和1,580元。

台積電今天上午股價上漲1.6％，世芯和創意電子各漲3.2％。

台積電 摩根

延伸閱讀

台股早盤漲逾百點挑戰萬七 台積電漲9元開574元

美股收漲 法人：台股關注美CPI和利率決策結果

台積先進製程產能大復活 法人看好正面挹注營收

美股標普500指數牛氣旺！美銀、高盛看好能續漲

相關新聞

全球製造業大不妙…鴻海也在奮戰 需求弱有3因素

美國有線電視新聞網（CNN）報導，經濟前景黯淡，全球各地的製造業者都在與需求減弱搏鬥。

微軟遊戲主管：現在還沒有必要推出新的Xbox主機

微軟影音遊戲主管史賓塞（Phil Spencer）表示，他不認為現在有必要讓Xbox遊戲主機進行大幅度升級。

大摩看好台積電將是AI半導體主要推手 調高目標價

摩根士丹利表示，節能低成本的AI客製化晶片設計漸漸可以跟上甚至超越輝達（Nvidia）和超微（AMD）的通用GPU（GP...

債券投資大戶警告 市場押注美國得免衰退是個錯誤

美國股市重返多頭，美國經濟表現也始終優於預期，不少投資人表示，經濟衰退即使沒有完全過去，威脅也已減輕。

高盛又降油價預估 年底90美元以下 兩大原油期貨續跌

國際油價今天（12日）盤初延續跌勢，隨著高盛集團把年底油價預測調降至90美元以下，市場對原油需求展望充滿疑慮。

富爸爸交棒！金融巨鱷索羅斯250億美元帝國 小兒子掌舵

有「金融巨鱷」之稱的傳奇投資人索羅斯（George Soros）正逐漸把他家族辦公室的250億美元資產交給37歲的小兒子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦