三星將推自家AI服務

為因應員工使用人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT導致資料外洩的疑慮日增，南韓三星電子計劃今年推出自家AI服務，因應翻譯和文件摘要等任務對生成式AI的龐大需求。

韓國日報報導，三星電子掌管半導體事業的裝置解決方案（DS）部門，預計今年推出自家大型語言模型（LLM），內部評估效能將比目前的GPT-3.5高一級。

DS部門總裁慶桂顯最近對員工發表演講表示：「取決於我們如何應用生成式AI，我們能為工作帶來重大創新。我們目前正透過內部專業公司，追求採用客製化AI。」

DS部門計劃在12月開放AI的基本服務，明年2月推出納入企業知識的專業搜尋服務，以支援諸多工作，包括採購和支出的自動回應、摘要製造與製程數據、翻譯、創建文件、轉錄會議文字檔與摘要、市場與企業分析、程式碼生成和評估、回應客戶聲音，以及對製程、設計及製造的專業知識搜尋。

生成式AI已構成安全疑慮，例如機密外洩風險。三星電子已限制員工使用ChatGPT等外部生成式AI工具。