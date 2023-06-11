貨幣暴貶 土耳其民眾大買穩定幣

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

由於里拉匯率暴貶，土耳其民眾正大量湧入加密幣市場避險，導致泰達幣（Tether）等數位穩定幣當地需求暴增。

彭博資訊報導，據價格追蹤網站CoinMarketCap數據，泰達幣在土耳其最大加密交易所BTCTurk的交易量占比為20%，遠高於在幣安（Binance）的1%，顯示土國市場的需求強勁。

泰達幣的當地需求從5月初大選前開始暴漲，總統厄多安連任後更是持續維持在高水準。儘管加密資產正面臨全球掃蕩和主要種類貨幣價格下跌，但里拉的貶勢卻比加密幣更加慘烈，近日來已跌破歷史新低。

在央行選後決定退出阻貶干預後，土耳其里拉兌美元匯價過去一周重挫11%。由於厄多安持續追求非典型經濟政策，包括企圖透過降息抑制高達80%的通膨率，自2018年的上回大選舉行後，里拉迄今已貶值80%。

在這樣的環境下，穩定幣等加密資產被視為更具吸引力，因為這些貨幣與美元維持穩定平價關係。數位資產數據供應商Kaiko數據顯示，在6月上旬某一日，里拉交易占當天1.1兆美元全球加密幣總交易量的10%，5月占比更一度高峰達到18%；相較今年初時占比只有4%。

土耳其 資產 泰達幣

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