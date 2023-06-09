福特電動車靠攏特斯拉 掀充電規格戰

明年開始，福特電動車將可以經由特斯拉提供的轉換器，在北美使用一點二萬個特斯拉超級充電站。二○二五年起，所有全新福特電動車都將配備特斯拉的「北美充電標準」（ＮＡＣＳ）充電接口，而不是其他電動車製造商一直使用的「組合充電系統」（ＣＣＳ）標準。

特斯拉的數千座超充站網絡目前只為特斯拉汽車提供服務，套用馬斯克說法，這是一個「圍城」。打開這座圍城，將大幅改變大門外如雨後春筍般湧現的充電生態系統。Chargepoint、EVgo Services和Electrify America等專業充電公司一直在競相為各家製造商生產的汽車提供服務。

特斯拉專有充電網絡對其成為美國主要電動車製造商具有無可替代的助力，而現在它正在向競爭對手開放這個充電網絡，這項決定將撼動新興的路邊充電業，同時引爆充電規格之爭。

根據研究機構諮詢公司Atlas數據，美國約有十三點九萬個充電端口或單獨充電點，不到三點二萬個提供「快速」充電，也就是大約卅分鐘內為車用電池充電。特斯拉經營著一點九萬多個快速充電站，為了加快電動車普及，拜登總統表示，美國需在二○三○年前在全美建立五十萬個公共充電器。

電動車的公共充電是潛在買家的主要關注點，除特斯拉外，沒有一家汽車製造商成功建立自有充電網絡。它們通常與第三方公司合作，這些第三方公司往往被證明不可靠且常讓車主感到沮喪。

但在特斯拉超充站設置連接不同類型的電動車端口也會帶來實際挑戰。特斯拉這樣的市場龍頭同時控制車輛和充電基礎設施時，比較容易為客戶提供無縫充電體驗。公共充電最常見的問題之一是充電器與車輛之間，或雲端與支付處理系統之間的通訊超時，但特斯拉沒有這方面的問題。

電動車專家指出，福特這一手讓整個產業措手不及，並鞏固了向電動車過渡過程中的領導地位。福特與特斯拉的合作一開始會對該產業造成一些干擾，但從長遠來看，它將對消費者有利。華爾街也普遍支持這項協議，福特現有和未來的車主可享受更多好處，這可能有助福特銷售更多電動車。

在與福特合作之後的下一個符合邏輯的問題在於：其他業者是否會效仿並有效地將ＮＡＣＳ標準成為未來的主流系統？福特加入ＮＡＣＳ陣營是個巨大的勝利，它可能會產生骨牌效應，讓更多汽車製造商採用該標準來實現更好的連接器設計，並更容易接入特斯拉的超充站網絡。

隨著電動車戰場愈來愈激烈，其他製造商可能會轉換至ＮＡＣＳ以獲得更好的用戶體驗，但這也意味著與特斯拉聯手。對於一直努力趕上特斯拉的傳統汽車製造商來說，這是一顆難以下嚥的苦果。

目前特斯拉的ＮＡＣＳ似乎更適合廣泛採用。是否會成為美國業界的新標準，分析師指出很有可能，但現在下結論還為時過早。潮流可能正在轉變，雖然不太可能一步到位，但它打開了大門。ＮＡＣＳ迫切需要像福特這樣的主要ＯＥＭ支援它，以便它有機會成為主要標準，現在只是剛踏出第一步。