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ChatGPT原可以更快變更厲害？OPenAI CEO偷偷抱怨原因

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼抱怨，聊天機器人ChatGPT進展受阻是因為晶片短缺。美聯社
OpenAI執行長奧特曼抱怨，聊天機器人ChatGPT進展受阻是因為晶片短缺。美聯社

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）抱怨晶片短缺阻礙了聊天機器人ChatGPT的進展，這是他在一場非公開會議上的發言，被一位與會者不小心透過部落格貼文洩露出來。

奧特曼5月下旬會見多位app開發商和新創公司的創辦人，倫敦AI公司Humanloop的執行長Raza Habib製作會議記錄意外揭露，奧特曼坦言OpenAI欠缺足夠的GPU，無法快速改善ChatGPT的表現，延遲了許多短期計畫。

Habib寫道：「客戶最大的抱怨是有關API（應用程式設計介面）的可靠性和速度。奧特曼表示理解他們的擔憂，解釋問題大多出在GPU短缺。」

OpenAI聯絡Habib，表示該活動不便公開發表後，貼文很快被刪，但頁庫存檔持續被轉傳。Hacker News論壇因此有一長串的討論，剖析特曼對OpenAI的規畫。

奧特曼據傳抱怨，缺乏運算能力導致OpenAI無法擴大ChatGPT的對話窗，這影響到聊天機器人回應用戶提示時能處理的訊息量。如果不改善，ChatGPT和其他聊天機器人能「記住」的訊息，包括過往提示在內，就會受限，也無法完成更複雜的任務，例如寫出複雜的程式。

奧特曼說，OpenAI今年將專注於創造「更便宜、速度更快的GPT-4」和「更長的對話窗」，並修改API提升開發人員的體驗。奧特曼向開發者保證，OpenAI沒有「在ChatGPT之外發布更多產品」的計畫。

以色列公司Run:ai共同創辦人兼執行長Omri Geller表示，「重點確實是供不應求的GPU造成的瓶頸」，不僅影響OpenAI，也影響整個生態系統。

OpenAI是眾多遭遇晶片荒衝擊的公司之一，亞馬遜、微軟和谷歌等主要雲端運算供應商都碰到伺服器短缺問題，AI新創公司遭遇重大困難。AI晶片需求強勁，以至於主力廠輝達（Nvidia）的市值日前首度觸及1兆美元。該公司股價自今年初來飆漲171%。

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