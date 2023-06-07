加入RE100 南韓企業LG推動再生能源轉型

南韓企業LG今天發布新聞稿，宣布加入RE100（RenewableEnergy 100）全球再生能源倡議計畫，LG將逐漸增加太陽能及風電等綠電比例，預計2030年增至60%、2040年90%，在2050年前將旗下所有事業據點改為100%使用再生能源。

LG指出，除了在企業據點和製造設備安裝高效能太陽能面板、提升再生能源發電和使用量外，也將實施多項永續行動，如取得再生能源憑證（RECs）、簽訂再生能源購電合約（PPAs），以及在南韓向南韓電力公司（KEPCO）支付綠色溢價（green premium）。

LG表示，去年與南韓電力公司GS EPS簽署購電契約（PPA），將於2025年前，在南韓昌原市LG智慧園區綜合生產大樓屋頂上，建造面積等同3個足球場的太陽能電站。另外，LG去年12月已完成在特定大樓安裝一定數量的太陽能面板，並已開始供電。

LG 將在全球多處據點的屋頂安裝太陽能面板，包括南韓首爾LG Sciencepark研發園區、美國紐澤西州北美總部、印度大諾伊達（greater Noida）地區LG印度據點及泰國羅永（Rayong）家電工廠。

為加速再生能源轉型和邁向碳中和，LG表示，將減少用電時產生的間接碳排放；2019年LG已發表ZeroCarbon 2030零碳計畫，也承諾在2030年前實現直接與間接的二氧化碳零排放。