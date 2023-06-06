換機理由來了？蘋果發布歷來最大的15.3吋MacBook Air

除了首款頭戴式也是第一部空間運算設備Apple Vision Pro之外，蘋果周一在全球開發者大會（WWDC）推出首款大尺寸筆記型電腦MacBook Air，以及新版MacStudio和Mac Pro，以期更能與Windows電腦競爭，扭轉銷售業績下滑的局面。

蘋果一如外界預期發布了歷來最大尺寸的MacBook Air，螢幕為15.3吋，大於2008年以來多數MacBook Air的13吋螢幕。新品搭載M2晶片，售價1,299美元起跳，電池續航時間18小時。

該公司還為創意人士和軟體開發人員推出第二代Mac Studio桌機。新型號外觀與去年版本類似，但增加了兩種新晶片：M2 Max和M2 Ultra。蘋果表示，M2 Ultra是為個人電腦創建的最強大晶片。

該公司也正將自研晶片加入售價6,999美元的Mac Pro桌機系統。當前版本的Mac Pro仍然使用英特爾晶片。新款Mac Pro下周面市，意味蘋果徹底放棄英特爾晶片。

但因稍早在WWDC亮相的首款擴增實境（AR）頭戴式裝置Vision Pro，定價3,499美元令投資人望而卻步，蘋果股價自創紀錄高點拉回，收盤時下跌0.76%至179.58美元。該股在WWDC登場之初，股價一度勁揚2.2%創下新高，但漲勢很短命，進入午盤後逐步回吐先前漲幅，並在蘋果宣布Vision Pro明年初上市的定價後，轉跌收黑。

作為股票輪動至科技股的受益者，蘋果今年來累計上漲仍達38%，對於今年最初幾個交易日還處於19個月低點的股票而言，這是個了不起的轉折。

蘋果的新產品線可能給消費者提供升級換代的新理由，特別是許多人一直籲求更大尺寸的MacBook Air。蘋果正在應對電腦業的更廣泛下滑，該公司上季的Mac銷售銳減31%至72億美元左右，降幅超過華爾街擔心的水準。

蘋果改用自主研發的處理器可以幫助電腦在高強度工作量下工作更長時間和實現更好表現。最新的Mac電腦電池壽命延長，並可以運行iPhone應用程式。

這些變化對蘋果公司來說好壞參半，因為一些消費者現在不經常更新他們的電子設備。伴隨著經濟挑戰，銷售可能因此放緩。周一之前，蘋果在去年發布MacBook Air後沒有推出過主要的新Mac電腦。

該公司還有進一步的升級計畫。根據彭博資訊，蘋果正在開發一款M3晶片，並更新13吋MacBook Air、13吋MacBook Pro和iMac。